Roma-Lecce Streaming Gratis come vedere Diretta Live Tv

L’attesa è finita: Dybala torna in campo

La Roma accoglie con entusiasmo il ritorno di Dybala per la prossima sfida di Serie A contro il Lecce, fissata per il 5 novembre. La partita promette emozioni e tensione, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo calcistico di alto livello. Dybala e Lukaku sono pronti a dare il massimo per la squadra della capitale.

Gli Undici di Campionato: Roma vs Lecce

La giornata di domenica 5 novembre è ricca di appuntamenti con la Serie A, con partite valide per l’undicesimo turno di campionato. Tra queste, spicca il match in programma alle 18:00 allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Lecce. La squadra di casa, ancora scossa dalla deludente prestazione al Meazza contro l’Inter, punta sulle giocate di Paulo Dybala per ritrovare la vittoria. Gli ospiti, dal canto loro, cercano disperatamente tre punti per risollevarsi da un momento complicato.

Roma

La Roma si rallegra del ritorno di Dybala, la stella della squadra guidata da Mourinho. Resta da vedere se la Joya sarà subito in campo o se entrerà a partita in corso. La formazione giallorossa ha l’obbligo di dimenticare la brutta prestazione di Milano, dove non è mai entrata in partita tranne che per un colpo di testa di Cristante. La vittoria è fondamentale per non perdere troppo terreno dal quarto posto e per affrontare il derby con la Lazio della prossima domenica con il massimo della fiducia.





Lecce

Il Lecce ha sorpreso tutti nelle prime giornate di campionato, conquistando undici punti in cinque partite. Successivamente, la squadra guidata da D’Aversa ha rallentato, ottenendo solo due punti nelle cinque partite successive, ma si trova comunque all’undicesimo posto, a un solo punto di distanza dalla squadra allenata da Mourinho. Il club pugliese ha bisogno di una vittoria anche per cancellare l’amarezza per l’eliminazione recente in Coppa Italia ad opera del Parma.

La domenica di Serie A si preannuncia entusiasmante, con il match tra Roma e Lecce come uno degli appuntamenti più attesi. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:00 allo Stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv LIVE sul canale DAZN di SKY, ma sarà anche disponibile in streaming attraverso l’applicazione di DAZN.

Probabili formazioni Roma-Lecce

ROMA (3-5-2):Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Josè Mourinho

**LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa