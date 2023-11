Sapete chi è Ercan Kesal: Marito di Nazan, età, figli e carriera

Se sei un fan della serie Terra Amara, sicuramente conosci Nazan Kesal, l’attrice che interpreta Sevda. Ma sai chi è il marito di Nazan nella vita reale? Si tratta di Ercan Kesal, un uomo di grande talento e successo.

Ercan Kesal: Un medico con una passione per le arti

Ercan Kesal, attualmente 63enne, ha completato gli studi di medicina presso l’Università di Ege nel 1984. Ha dedicato la sua carriera alla cura della salute delle persone, lavorando come medico presso l’Ospedale di Stato di Keskin e in diverse cliniche dei distretti di Balâ e zone limitrofe. La sua dedizione e impegno verso il benessere delle persone sono evidenti nella sua carriera medica.

L’inizio della carriera cinematografica

Nonostante la sua professione impegnativa, Kesal non ha mai abbandonato la sua passione per le arti. La svolta nella sua carriera avvenne nel 2002, quando ebbe la possibilità di recitare nel film “Uzak”, diretto dal rinomato regista turco Nuri Bilge Ceylan. Questa esperienza segnò l’inizio di una notevole carriera nel cinema turco per Kesal.





Successi come sceneggiatore e attore

Il talento di Kesal come sceneggiatore si è rivelato evidente quando ha co-scritto il film “Bir Zamanlar Anadolu’da” insieme a Ebru e Nuri Bilge Ceylan. Il suo lavoro in questo film è stato così apprezzato che nel 2011 è stato nominato per il premio per la migliore sceneggiatura agli Asia Pacific Screen Awards. Questo riconoscimento ha confermato il suo status di sceneggiatore di talento nella cinematografia contemporanea.

Contributi alla letteratura

Ma non è solo nel cinema che Kesal ha lasciato il segno. Ha anche dedicato il suo ingegno alla letteratura, pubblicando una serie di libri che riflettono la sua profonda introspezione e il suo acuto senso di osservazione sociale. Tra le sue opere più conosciute ci sono “Peri Gazozu” (2013), “Nasipse Adayız” (2015), “Cin Aynası” (2016), “Bozkırda Bir Gece Yarısı” (2017) e “Aslında…” (2017), pubblicati da İletişim Yayınları, così come “Evvel Zaman” (2014) di İthaki Yayınları. Questi libri non solo dimostrano la sua versatilità come scrittore, ma rappresentano anche un prezioso contributo alla cultura turca e alla letteratura in generale.

Vita personale: Marito e padre

Nonostante la sua vita pubblica sia ben documentata, Kesal preferisce mantenere una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata, compresi i dettagli sui figli. Questa scelta riflette il suo rispetto per la sfera personale e la volontà di separare la vita pubblica da quella privata. Ciò è comune tra molti professionisti di successo che desiderano preservare la propria privacy. Ciò che sappiamo con certezza è che è sposato da diversi anni con Nazan, formando una solida unione familiare.

Spero che queste informazioni ti abbiano aiutato a conoscere meglio Ercan Kesal, un uomo poliedrico che ha lasciato il segno sia nel campo medico che in quello artistico.