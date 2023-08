Scandalo Amedeo Goria: l’agenda segreta degli amanti, orge e scambisti – senza voti

Il Retroscena Scosso da Maria Teresa Ruta

L’intimità e i retroscena della vita amorosa di Amedeo Goria sono stati recentemente scossi dalle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta al Corriere della Sera. L’ex moglie aveva rivelato di aver trovato un’agendina di Goria, contenente oltre 2.000 nomi di donne con delle valutazioni accanto. Questo ha portato l’opinione pubblica a discutere sul passato dell’ex giornalista Rai e sul suo rapporto con l’amore e il sesso.

La Rivelazione e le Scuse

Attraverso le pagine del Messaggero, Amedeo Goria è tornato sulla vicenda, iniziando con un atto di scuse verso Maria Teresa Ruta. Ha chiarito alcuni dettagli riguardanti l’agendina che tanto scalpore ha suscitato. “Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800. A parte le battute, è vero, mi beccò. Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta.”

Un Agendina Aggiornata ma Senza Valutazioni

L’ex giornalista ha ammesso di possedere ancora l’agendina, ma di averla aggiornata nel corso degli anni. Ha inoltre condiviso alcuni aspetti della sua vita amorosa audacemente aperta. “Se ce l’ho ancora? In qualche anfratto o comodino, ma l’ho rinnovata, sono passati tanti anni. Non metto più segnetti. E poi adesso comincio a perdere anche un po’ la memoria. Capita che qualcuna mi chieda: ‘Ti ricordi di me? Ho dormito da te…’. Sono disordinato, ma sempre in buona fede.”

La Vita e l’Amore Secondo Amedeo Goria

Goria ha condiviso apertamente la sua visione sulla sessualità e l’esplorazione dell’intimità. “Sono un giornalista, sono curioso. Perché non sperimentare i locali per scambisti? Non c’è niente di male.” Ha concluso con un invito insolito ma sincero: “Sono un fautore benemerito del fatto che il sesso faccia bene. Dico a tutti: fate più sesso, abbandonate altri vizi, più fate sesso meglio è! Il sesso mantiene giovani. Le cose negative sono altre.”

In un mondo in cui la privacy e la sessualità sono sempre più discusse, le parole di Amedeo Goria aprono una finestra sulla sua visione della vita, dell’amore e dell’autenticità.