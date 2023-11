Sconvolgente notizia: Alessandra Bianchi, icona dello sport, ci lascia a soli 59 anni! - Controcopertina

La giornalista sportiva Alessandra Bianchi ci ha lasciato all’età di 59 anni. Conosciuta come l’ambasciatrice del calcio italiano in Francia, la notizia della sua scomparsa è stata data dalla Lega Pro attraverso un comunicato sul proprio sito.

Bianchi ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione della Lega Pro, distinguendosi per la sua serietà e disponibilità. Oltre a questo, ha portato il calcio italiano nelle case dei francesi, lavorando per importanti testate come L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, Rmc e le Parisien.

La Lega Pro ha voluto ricordare Bianchi come una collega di grande valore, una persona straordinaria che ha messo sempre a disposizione le sue capacità. I suoi colleghi hanno espresso il loro cordoglio per la sua perdita e hanno sottolineato come il suo ricordo e le risate condivise saranno vivi per sempre.





In questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del presidente Matteo Marani e di tutta la Lega Pro alla famiglia Bianchi.