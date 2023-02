Shari è fidanzata con Salmo? Cosa sappiamo

Negli ultimi tempi sono circolate voci sul rapper sardo Salmo. Si tratta soprattutto della giovane cantante Shari, in gara al Festival di Sanremo. Per capire meglio la situazione, è bene analizzare i fatti.

Prima del Capodanno del 2023, diversi siti web hanno riportato la notizia che l’artista sarda aveva già trovato un nuovo partner sentimentale. La notizia era confermata dai post del rapper sui social media in cui compariva una splendida donna descritta come “misteriosa”. In realtà, i fan dell’artista e la donna stessa sanno che non c’è nulla di misterioso in questa situazione.

Recentemente si è ipotizzato che il rapper Salmo abbia avuto una relazione sentimentale con la nota bionda Shari. Sebbene Salmo non abbia confermato o smentito le voci, ha condiviso delle foto con Shari, tra cui una in cui lo si vede baciare la sua guancia.

Non sono stati fatti annunci o smentite ufficiali sulla presunta relazione tra Shari e Salmo. L’unica cosa certa è che i due hanno un rapporto di lavoro. Shari è scritturata dall’etichetta di Salmo, Leboski 360° (distribuita da Sony Music Italy), che attende con ansia l’esibizione della sua artista sul palco dell’Ariston.

Shari è stata tra i 28 artisti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston in Liguria con la sua canzone “Selfish”. Nella stessa città era presente anche Salmo, arrivato come ospite speciale dalla nave da crociera Costa Smeralda attraccata al largo di Sanremo, da cui si è esibito a distanza.