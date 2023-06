Silenzio imbarazzante all'inizio di Unomattina - il conduttore Massimiliano Ossini affronta una situazione difficile sul palco - Controcopertina

Massimiliano Ossini, il Ritorno nella Diretta di Unomattina

Oggi, giovedì 15 giugno 2023, il tanto atteso ritorno di Massimiliano Ossini è avvenuto su Rai1 durante la trasmissione Unomattina. Dopo una breve pausa martedì e mercoledì per la messa in onda delle edizioni speciali del TG1 in onore della morte di Silvio Berlusconi, il conduttore è tornato sul piccolo schermo per guidare la diretta. L’inizio della trasmissione è stato insolitamente silenzioso, senza la classica sigla, ma con un ricordo speciale dedicato al leader di Forza Italia.

Unomattina senza Sigla: Un Tributo a Silvio Berlusconi

Subito dopo la conclusione del telegiornale, il logo del programma è apparso in sovraimpressione, dando il via alla diretta. Massimiliano Ossini ha fatto il suo ingresso in studio pronunciando le seguenti parole: “Ieri si sono svolti nel duomo di Milano i funerali di stato di Silvio Berlusconi, funerali solenni e commoventi dove la politica e le polemiche sono rimaste fuori e a dominare sono stati invece l’affetto e la commozione”. Un inizio intenso e significativo per ricordare una figura di rilievo della politica italiana.

Massimiliano Ossini: Un Dono di Vita e Nuovi Progetti

Durante i giorni di assenza dalla trasmissione, Massimiliano Ossini è tornato nella sua città natale, Ascoli Piceno, dove risiede con la sua famiglia. Inoltre, ha dedicato del tempo per donare il sangue come di consueto. Su Instagram, il conduttore ha condiviso una foto del momento del prelievo, incoraggiando i suoi followers a fare lo stesso. Nelle sue storie su Instagram, Ossini ha anche pubblicato un video registrato in una libreria, annunciando il suo nuovo libro intitolato “Le montagne magiche”. Quest’opera si aggiunge alla sua collezione di libri di successo, inclusi quelli della serie Kalipé.

L’Ultima Puntata Stagionale di Unomattina: Cosa Aspettarsi

Domani andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2022/2023 di Unomattina. A partire da lunedì, il programma lascerà spazio all’edizione estiva condotta da Tiberio Timperi e Serena Autieri. Tuttavia, è probabile che Massimiliano Ossini faccia ritorno a settembre. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio e TvBlog, il programma potrebbe anche essere esteso di mezz’ora, precisamente tra le 8.30 e le 9.00. Questa nuova sezione, però, non sarà condotta da Massimiliano, ma da Daniela Ferolla, un nuovo ingresso nel team. Daniela, attualmente presente in Linea Verde Life, si occuperà di un segmento “green” all’interno della prossima edizione del programma mattutino di Rai1. Tuttavia, queste informazioni sono ancora indiscrezioni e troveranno conferma ufficiale solo con l’annuncio dei palinsesti Rai.