Sono un po' lesbica, lo ammetto: l'inaspettata dichiarazione della bella attrice di Roma "Ho accettato avance" - Controcopertina

Nella sfera sessuale, la sincerità è fondamentale. E la bellissima attrice Claudia Pandolfi lo ha dimostrato ammettendo apertamente di aver esplorato la sua sessualità senza pregiudizi. L’attrice, attualmente sul grande schermo con il film “Se son rose” diretto da Leonardo Pieraccioni, ha raccontato in un’intervista al settimanale Spy di aver vissuto esperienze sia con uomini che con donne.

Una sessualità sfaccettata

Forse è proprio questa apertura mentale che la rende tanto amata dalla comunità omosessuale. Claudia ha dichiarato: “Perché piaccio tanto agli omosessuali? Perché sono un po’ lesbica dentro. Ho sempre desiderato comprendere le diverse sfumature della mia sessualità. Sono eterosessuale, e questo non è una novità per nessuno, ma non ho mai escluso nessuna possibilità. Sono sempre stata una donna molto aperta”. In altre parole, Claudia Pandolfi ha ammesso di aver ricevuto avance anche da alcune donne.

Accettare le avances

In alcuni casi, l’attrice ha persino accettato queste avances: “Mi hanno fatto avances le donne? Sì, e devo dire che le ho anche accolte. Non ho mai avuto una relazione, chiaro, ma il mio primo bacio con una donna è avvenuto sul set del film ‘Le amiche del cuore’ diretto da Michele Placido. In seguito, ho giocato con alcune amiche, ma ciò che mi interessa è scoprire la persona, senza preoccuparmi dell’identità di genere”.

Una vita privata discussa

La vita privata di Claudia Pandolfi, soprattutto in passato, ha spesso tenuto banco sulle pagine dei settimanali di gossip. Attualmente, l’attrice è legata a Marco De Angelis, che l’ha resa madre di Tito, il suo secondo figlio. Il primogenito Gabriele, invece, è frutto dell’amore con Roberto Angelini. Nel 1999, una giovane Claudia decise di separarsi da Massimiliano Virgili, suo ex marito, a soli trenta giorni dal matrimonio.

Una confessione sincera

Claudia si era innamorata di Andrea Pezzi, noto veejay. Appena tornata dal viaggio di nozze, dopo poche settimane, comunicò al marito la decisione di lasciarlo. Anni dopo, Virgili dichiarò: “Claudia mi ha abbandonato un mese dopo il matrimonio. Poi l’ho vista su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. E non bastasse, ha scritto una lettera aperta sul Corriere della Sera affermando che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento è stato un inferno per me”. In definitiva, Claudia Pandolfi potrebbe sembrare un po’ confusa, ma è innegabile la sua sincerità.

