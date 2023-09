Sophia Loren Cade in Casa: Fratture all’Anca – Aggiornamenti sul Ricovero

Una Caduta che Sconcerta

Una notizia sconvolgente giunge a pochi giorni dal 89° compleanno di Sophia Loren: l’indimenticabile diva del cinema è caduta in casa sua e ha riportato gravi fratture all’anca. Un incidente domestico che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze peggiori grazie all’intervento tempestivo. Oggi pomeriggio, l’attrice è stata sottoposta a un’operazione che ha avuto successo, portando un po’ di sollievo a tutti i suoi affezionati.

Il Ricovero in Ospedale

Attualmente, Sophia Loren si trova in ospedale ed è sotto le cure dei suoi affettuosi figli, Edoardo e Carlo, che sono al suo fianco in questo momento delicato. La caduta è avvenuta nella sua residenza a Ginevra, come riportato ufficialmente dal Restaurant, il ristorante di proprietà dell’attrice, del quale parleremo dettagliatamente in una sezione dedicata.

Cambiamenti nell’Agenda

Questo incidente ha purtroppo costretto Sophia Loren a rivedere i suoi piani e a cancellare alcuni impegni importanti. Tra le sue prossime tappe, era prevista una visita a Bari, in programma per il prossimo martedì 26 settembre. In quella occasione, avrebbe inaugurato il quarto ristorante della sua catena, dopo quelli di Milano, Firenze e Roma (quest’ultimo situato vicino all’aeroporto di Fiumicino). Tuttavia, l’evento dovrà essere rimandato a causa delle circostanze.

L’Operazione e il Futuro

Sophia Loren ha riportato fratture all’anca e, come accennato, è stata sottoposta a un intervento chirurgico che è andato bene. “Prontamente trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti, all’attrice sono state diagnosticate alcune fratture a livello dell’anca. Nel pomeriggio è stata operata con esito positivo,” recita il comunicato ufficiale.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’incidente e sulle circostanze che lo hanno causato. L’incidente è avvenuto questa mattina, lasciando tutti i fan dell’attrice in preoccupazione.

Siamo certi che tutti quanti le augurano una pronta guarigione e aspettano con ansia di vederla tornare in forma e sorridente come sempre.