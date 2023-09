Sorpresa incandescente: Ida Platano fa ritorno a UeD con un nuovo look mozzafiato!

L’atmosfera si scalda nel mondo di Uomini e Donne, e sembra che ci siano grandi sorprese in arrivo per la nuova stagione che partirà il prossimo 11 settembre. Una delle anticipazioni più attese riguarda il ritorno della celebre dama, Ida Platano, anche se questa volta sarà ospite nel programma. A farla compagnia ci sarà il suo cavaliere, Alessandro Vicinanza, con cui ha trascorso una dolce estate d’amore. Ma le novità non finiscono qui.

Un Amore Che Si Rafforza

Le indiscrezioni che circolano online suggeriscono che questa coppia, nata proprio negli studi di Maria De Filippi, stia pensando seriamente di convivere. Ida vive e lavora a Brescia, mentre Alessandro è a Salerno, e sembra che abbiano deciso di azzerare questa distanza che li separa da troppo tempo.

Ida Platano è stata una figura molto amata dal pubblico di Uomini e Donne, sin dal suo ingresso nel 2017, spinta dal desiderio di un cliente che voleva vederla felice. Nel corso degli anni, è diventata una protagonista indiscussa del programma, vivendo alti e bassi, ma sempre con autenticità. Ha sofferto per la tormentata relazione con Riccardo Guarnieri, ma ha anche trovato un’amicizia sincera in Gemma Galgani.

Il Cambio di Look

Ida Platano ha fatto una scelta coraggiosa uscendo dal programma insieme ad Alessandro Vicinanza. Nonostante le voci di crisi e le accuse di sfruttamento per le vacanze in giro per il mondo, i due sono rimasti insieme e hanno dimostrato la solidità del loro legame. Su social media, sono apparse foto e dediche romantiche, ma c’è un’altra sorpresa che ha colpito il pubblico: il nuovo look di Ida Platano.

La proprietaria di un salone di bellezza a Brescia, Ida ha sempre dedicato tempo a prendersi cura della sua chioma. Nel corso degli anni, ha sperimentato tagli e colori diversi, dal liscio ai ricci, dalla coda alta alle onde morbide, fino a un suggestivo stile afro. Ora, con l’estate giunta al termine, ha deciso di cambiare ancora una volta il suo look.

Settembre si preannuncia davvero interessante per Ida Platano e Alessandro Vicinanza, sia dal punto di vista professionale che personale. Non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne per scoprire tutte le sorprese che ci riservano.