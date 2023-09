Tragedia evitabile: Bimba di 5 anni muore per una diagnosi sbagliata

Una Tragedia Incomprensibile

Una storia straziante giunge dall’Australia, in cui una bambina di soli 5 anni, Cathy Kassis, ha perso la vita a causa di un tragico errore medico. Sia il medico di base che i dottori del pronto soccorso hanno diagnosticato erroneamente un semplice raffreddore, ignorando un nemico più oscuro che si celava.

Una Catena di Diagnosi Errate

I genitori di Cathy raccontano che la loro bambina è stata vittima di due diagnosi sbagliate. Prima, il medico di base ha scambiato i sintomi dello streptococco per un raffreddore comune. In seguito, quando la piccola ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie, è stata portata d’urgenza in ospedale.

Qui, l’equipe medica ha anch’essa attribuito i sintomi a un’infezione virale, ma la realtà era ben diversa. La bambina aveva contratto lo streptococco A, un’infezione batterica estremamente pericolosa responsabile della morte di oltre 500.000 persone ogni anno.

Una Tragedia Imprevedibile

La tragica svolta si è verificata quando, dopo il ricovero, la piccola Cathy ha iniziato a deteriorarsi rapidamente e, in poche ore, ha perso la vita. Questa terribile vicenda è avvenuta il 28 agosto, ma solo ora giunge alla luce, dopo aver fatto il giro del mondo.

Un Dono di Vita nella Tragedia

La famiglia di Cathy ha compiuto un gesto straordinario nel mezzo della loro sofferenza. Hanno deciso di donare gli organi della loro amata figlia per salvare ben tre vite. Il padre ha condiviso il loro incredibile atto di generosità: “I medici hanno semplicemente detto che si trattava di un’infezione virale e che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo e lasciare che facesse il suo corso.”

Un Triste Rimpianto

La scoperta agghiacciante è arrivata troppo tardi. Dopo che Cathy è stata portata in ospedale e il test per il COVID-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV) sono risultati negativi, la bimba è stata dimessa. Ma pochi giorni dopo, le labbra di Cathy si sono colorate di blu e la piccola è svenuta tra le braccia della madre. Nonostante i disperati sforzi dei paramedici, la vita della bimba non poteva essere salvata.

La piccola Cathy Kassis è stata trasportata in aereo al Westmead Children’s Hospital, dove è stato fatto il tragico ritrovamento: la bambina era risultata positiva allo streptococco A, e la sua vita avrebbe potuto essere salvata con una semplice dose di antibiotico. Questa è una storia che ci ricorda l’importanza di una diagnosi accurata e sollecita, e ci lascia con il cuore pesante di rimpianto per una vita spezzata troppo presto.