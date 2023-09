Tragedia in ospedale: giovane mamma incinta muore nel sesto mese e parenti assaltano il pronto soccorso

Una terribile notizia scuote oggi la città di Palermo: Giorgia Migliarba, una giovane donna di 28 anni incinta al sesto mese, è deceduta all’ospedale Villa Sofia.

La tragica vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato questa mattina, quando Giorgia, residente nel quartiere Zen e già madre di 3 bambini, ha avuto un improvviso malore, forse un arresto cardiaco. I familiari hanno subito chiamato l’ambulanza del 118, ma quando i soccorsi sono arrivati in via Costante Girardengo, della donna non c’era già più traccia.

I parenti avevano infatti deciso di trasportare Giorgia con urgenza in auto fino all’ospedale di Palermo. Purtroppo però le sue condizioni erano già molto gravi. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, la giovane è deceduta poco dopo il ricovero.

La rabbia dei familiari

Appresa la tragica notizia, molti amici e familiari della 28enne si sono precipitati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stata allestita la camera ardente. Qui si sono verificati diversi incidenti con gli operatori sanitari.

– Alcuni parenti avrebbero aggredito il personale medico, accusandolo di essere arrivato in ritardo sul luogo del malore.

– Un folto gruppo ha tentato di fare irruzione nel nosocomio.

Solo il pronto intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa ha riportato la situazione alla calma.

Un lutto che sconvolge la città

Quella di Giorgia è una morte che lascia sgomenta un’intera comunità, privata troppo presto di una giovane madre e del bimbo che portava in grembo. In queste ore di dolore e rabbia, non possiamo che stringerci attorno ai familiari della donna, alla quale va il nostro commosso pensiero.