Tragedia nel Salento: Una donna accoltellata e cosparso di alcol, l'aggressore in fuga - Controcopertina

Una lite coniugale culmina in un atto di violenza senza precedenti a Galatone

Introduzione: Una tragica lite familiare ha scosso la tranquilla città di Galatone nel Salento, quando un uomo ha commesso un atto di violenza inaudito nei confronti della sua moglie. La donna è stata accoltellata e cosparso di alcol prima di essere bruciata viva con un accendino. L’aggressore, di origine marocchina, è attualmente in fuga, mentre i carabinieri sono sulle sue tracce.

Ricostruzione dell’evento:

La lite domestica si è svolta nella residenza coniugale situata in via Cadorna 36, dove una discussione accesa ha presto degenerato in un attacco fisico. L’uomo, in preda alla rabbia, ha versato alcol sul volto e sui capelli della moglie, come riportato dalla stessa vittima ai soccorritori. Successivamente, ha dato fuoco alla donna causandole gravi ustioni facciali. Tuttavia, la violenza non si è fermata qui, poiché l’uomo ha anche inflitto due coltellate all’addome della donna. Attualmente, la vittima è in condizioni critiche, ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove è stata intubata.

Profilo dell’aggressore:

L’uomo, di origine marocchina, si è dato alla fuga dopo l’aggressione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Gallipoli. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’accaduto all’interno di questa famiglia.

Commento del sindaco Filoni:

Il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, ha espresso profondo sgomento di fronte a questa tragica notizia. Ha condannato fermamente il gesto di violenza insensato e ha espresso piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché l’aggressore possa essere consegnato alla giustizia il prima possibile. Il sindaco ha inoltre espresso la sua solidarietà personale alla donna, vittima innocente di tale atto, augurandole una pronta guarigione e il ritorno sicuro a casa.

Conclusioni:

Questo tragico episodio di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Galatone nel Salento. È un triste richiamo all’importanza di combattere ogni forma di violenza di genere e di garantire la sicurezza delle persone all’interno delle proprie case. Si spera che l’aggressore venga catturato e che la donna possa ricevere le cure necessarie per il suo pieno recupero. È fondamentale che la società si unisca per prevenire simili atti di violenza e creare un ambiente sicuro per tutti.