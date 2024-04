“Chiamate subito un medico”. (VIDEO) Panico all’Isola dei Famosi, incidente choc in diretta. Vladimir è sconvolta

Nella serata di lunedì 15 aprile, durante una prova dell’Isola dei Famosi, una concorrente è stata vittima di un grave infortunio, generando preoccupazione tra conduttori e partecipanti.





Durante la competizione per l’immunità, Marina Suma e Pietro Fanelli si trovavano legati da una corda, ma un movimento accidentale da parte di Fanelli ha causato la caduta di Suma, che ha riportato un forte dolore. L’inviata Elenoire Casalegno ha immediatamente segnalato l’accaduto e richiesto assistenza medica.

Casalegno ha mostrato preoccupazione per le condizioni della concorrente, esortando il soccorso immediato. I medici sono intervenuti prontamente per valutare e trattare l’infortunio. Suma è stata quindi trasferita per ricevere cure appropriate, lasciando temporaneamente il luogo della competizione.

Casalegno ha informato il pubblico che Suma era sotto osservazione medica e che ulteriori aggiornamenti sarebbero stati forniti non appena disponibili. L’incidente ha generato tensione e apprensione, ma l’inviata ha fornito un accenno di sollievo, osservando un leggero miglioramento nell’aspetto di Suma.

In attesa di ulteriori informazioni sulle sue condizioni e sulla possibilità di continuare la sua partecipazione al programma, il destino di Marina Suma rimane incerto. La sua salute e il proseguimento dell’avventura televisiva saranno oggetto di attenta valutazione nelle prossime ore.