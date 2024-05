Ilary Blasi e Alvin sono stati annunciati come i nuovi presentatori di Battiti Live

La nuova edizione del Battiti Live 2024 sta per arrivare, attirando l’attenzione di appassionati di musica dal vivo in tutta Italia. Scopriamo quando inizia, chi saranno i conduttori e i cantanti, e dove acquistare i biglietti per questo imperdibile evento musicale.





Data d’inizio

La tanto attesa prima tappa di Battiti Live 2024 è prevista per il 4 maggio, con ulteriori dettagli sulla trasmissione televisiva che verranno annunciati successivamente.

Conduttori

Quest’anno, il Battiti Live vedrà un cambiamento nella conduzione. Ilary Blasi e Alvin sono i nomi emersi come nuovi volti del programma, secondo fonti come TV Blog e IlFattoQuotidiano.it. Anche il ruolo di inviata vedrà un nuovo volto; Rebecca Staffelli, nota per il suo ruolo al Grande Fratello, sarà la nuova inviata sociale.

Location e Date

Il tour di Battiti Live attraverserà diverse città pugliesi, partendo da Foggia il 4 maggio, passando per Brindisi, Ostuni, Gravina di Puglia, Galatina, Margherita di Savoia, Sammichele di Bari, San Ferdinando di Puglia, Giovinazzo, e concludendo a Bari il 4 luglio. Altre date potrebbero essere aggiunte.

Cantanti

Tra gli artisti che si esibiranno troviamo nomi del calibro di Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, e The Kolors. Le informazioni definitive saranno confermate dai canali ufficiali di Radio Norba e dalle radio regionali.

Biglietti

Per partecipare all’evento, è possibile acquistare i biglietti attraverso il sito di Radio Norba, dove saranno disponibili dettagli sui costi e le condizioni di partecipazione.

Televisione e Streaming

Battiti Live 2024 sarà trasmesso su Canale 5, con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Inoltre, sarà possibile assistere alle esibizioni tramite i canali di Radio Norba, disponibili sia sul digitale terrestre che su Sky.

Questo evento promette di essere un punto di riferimento per gli amanti della musica live, combinando performance di alto livello con la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale italiano. Non perdere l’opportunità di vivere l’emozione di Battiti Live 2024!