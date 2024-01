L’incidente, di cui si stanno ancora cercando di determinare le cause esatte, è avvenuto intorno alle 14. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le autorità sanitarie locali, inclusi veicoli di automediche, elisoccorso e ambulanze. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e garantire il soccorso alle vittime.

La Dinamica dello Scontro

Nell’incidente è coinvolta un’ambulanza, ma anche un camion che è finito nella complanare sottostante della Cimpello-Sequals. La dinamica esatta dello scontro è attualmente oggetto di indagini in corso da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia.





Le Vittime e i Feriti

Tra le 7 persone coinvolte nell’incidente, purtroppo, 3 hanno perso la vita. Le vittime includono l’autista dell’ambulanza, il paziente trasportato al momento dell’incidente e il conducente del camion Trans Ghiaia. Un altro ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi, mentre un altro ferito, in condizioni più serie, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine tramite elisoccorso.

In questo momento, le autorità stanno lavorando per stabilire le circostanze precise dell’incidente e fornire ulteriori dettagli. Questa tragica notizia ha scosso la comunità locale, e le indagini continueranno per fare piena luce sull’incidente e le sue cause.