Napoli, un’infermiera del Cardarelli muore: “Colta da malore durante il turno di lavoro”. I colleghi sono sconvolti

Un grave lutto ha colpito la comunità dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Angela, un’infermiera di 64 anni, è deceduta a seguito di un improvviso malore mentre era in servizio nel reparto di Terza Medicina, il pomeriggio di lunedì 15 aprile.





Angela aveva appena iniziato il suo turno pomeridiano alle 14:00 quando, mentre percorreva il corridoio del reparto, è collassata improvvisamente. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei colleghi e del personale medico, purtroppo, è morta praticamente sul colpo. La notizia ha generato un profondo sconcerto e incredulità tra i colleghi e i membri dello staff ospedaliero, molti dei quali hanno assistito inermi alla tragica scena.

La scomparsa di Angela ha suscitato una vasta ondata di emozioni tra i colleghi e la comunità online. I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio per la famiglia, con tributi che ne lodano la professionalità e il dedizione al lavoro. Anche l’ospedale Cardarelli ha espresso il proprio dolore e vicinanza alla famiglia attraverso un messaggio ufficiale, sottolineando il valore umano e professionale di Angela.

Nonostante avesse già maturato i requisiti per la pensione, Angela aveva scelto di continuare a lavorare, dimostrando un impegno e una passione per la sua professione raramente riscontrabili. Questa scelta ha riflettuto il suo profondo attaccamento al lavoro di infermiera, una professione che ha sempre svolto con serietà e dedizione, guadagnandosi l’apprezzamento e il rispetto sia dei colleghi sia dell’intera comunità ospedaliera.

La prematura scomparsa di Angela al Cardarelli non è solo una perdita per la sua famiglia e per l’ospedale, ma rappresenta anche un momento di riflessione sulla pressione e le sfide che il personale sanitario affronta quotidianamente. Il suo impegno e la sua passione rimarranno come un esempio luminoso per tutti coloro che lavorano nel settore della salute, ricordando l’importanza del supporto e della cura nei confronti di chi dedica la vita al benessere degli altri.

Il triste evento ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Napoli, e il ricordo di Angela continuerà a vivere attraverso il rispetto e l’affetto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare al suo fianco.