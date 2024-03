“Nella casa…” – Grande Fratello, Fiordaliso interrompe il concerto: (VIDEO) “Devo dire una cosa su Bea e Anita”. Il pubblico non riesce a credere alle proprie orecchie

Questo articolo in breve

Fiordaliso ha interrotto un concerto recentemente per condividere un momento commovente riguardante Beatrice Luzzi, e il pubblico è rimasto senza parole. Scopriamo cosa è successo. Beatrice Luzzi, la celebre cantante italiana che ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello 2023, ha sviluppato un legame straordinario con Beatrice, le due sono diventate estremamente vicine durante i mesi trascorsi nella casa. Beatrice è stata un sostegno per l’amica attrice durante il difficile periodo della malattia e della successiva perdita del padre, dimostrando una solidarietà senza pari.





Durante il concerto, Fiordaliso ha voluto dedicare qualche istante per condividere un dolce pensiero riguardante Beatrice e augurarle il meglio per il futuro. Anche se Beatrice non ha potuto ascoltare direttamente le parole toccanti di Fiordaliso, sicuramente lo farà appena possibile. Ma cosa ha detto esattamente Fiordaliso alla sua cara amica? Prima di tutto, l’artista ha voluto onorare Beatrice dedicandole una delle sue canzoni più belle e profonde, seguita da un tenero pensiero: “Questa canzone è per la mia amica rossa, per la mia cara Bea”.

Fiordaliso ha poi continuato a descrivere Beatrice con parole di grande ammirazione: “Lei è autentica, una donna che non teme di esprimere il suo pensiero. È intelligente, ma questa è una caratteristica che condividiamo tutti. Alcuni concorrenti potrebbero avere difficoltà a mostrare la propria autenticità davanti alle telecamere, ma io li amo tutti indistintamente. C’è chi dubita della mia sincerità perché sostengono che io sia divisa tra due fronti”.

In seguito, Fiordaliso ha fatto un paragone toccante: “Se hai due figli e uno di loro sembra più affabile dell’altro, li ami entrambi con lo stesso fervore, vero? È questo che voglio farvi capire”. La cantante ha poi voluto estendere il suo affetto anche agli altri concorrenti del Grande Fratello, assicurando al pubblico di amarli tutti alla stessa maniera, proprio come si fa con dei figli.

Solo pochi giorni fa, Fiordaliso aveva espresso il suo sostegno a Beatrice Luzzi, affermando che meritava di vincere il reality show. Tuttavia, ha anche manifestato il suo dispiacere per il trattamento riservato ad altri concorrenti, come Anita, sottolineando che molte persone sembrano non perdonarle la sua bellezza e giovinezza. La prossima settimana rivelerà se le previsioni di Fiordaliso troveranno riscontro nella finale. Mentre i bookmaker posizionano Beatrice Luzzi come favorita, solo il tempo dirà quale sarà il verdetto finale.