Nino Frassica sotto inchiesta per la scomparsa del gatto Hiro: i nuovi sviluppi

Nino Frassica, noto attore italiano, è stato recentemente coinvolto in un’indagine della Procura di Spoleto a seguito della denuncia di una coppia residente in piazza Campello. Questi sono stati accusati di essere coinvolti nella misteriosa scomparsa del gatto di famiglia di Frassica, chiamato Hiro, durante le riprese della popolare serie televisiva “Don Matteo”. Secondo quanto riportato da Perugia Today, le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti includono diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Inoltre, insieme a Nino Frassica, sono state coinvolte anche la moglie e la figlia della donna che ha presentato la denuncia.

La scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica

Tutto ha avuto inizio nel settembre scorso quando Nino Frassica ha lanciato un appello disperato sui social media per aiutare a ritrovare il suo amatissimo gatto di famiglia, Hiro. Inizialmente, Frassica ha offerto una ricompensa di 5.000 euro per chiunque potesse fornire informazioni utili, ma questa cifra è rapidamente salita a 10.000 euro nel tentativo di aumentare le possibilità di ritrovare Hiro. Nonostante siano stati fatti sforzi significativi e siano state avviate ricerche approfondite nel corso degli ultimi mesi, il gatto rimane scomparso.

Tuttavia, la situazione ha preso una svolta sorprendente quando Valentina Lubrano, figlia della moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, ha accusato una coppia di vicini di casa di atti persecutori e diffamazione. Questa coppia aveva precedentemente presentato una denuncia contro le due donne. La procura di Spoleto ha aperto un fascicolo in seguito alla pubblicazione di un video che mostra un sasso scagliato contro la finestra delle vicine di casa da parte di Exignotis, seguito da una lunga serie di insulti e minacce.





In risposta a queste accuse, Barbara Exignotis ha dichiarato: “Stiamo facendo di tutto per riavere il nostro Hiro, e questa è l’unica cosa che conta al momento. Il mio avvocato si sta già occupando di tutto il resto.” Nel frattempo, la Procura di Spoleto sta continuando le indagini per fare luce sulla scomparsa di Hiro e sulle accuse di diffamazione e stalking. Resta da vedere come si svilupperà questa intricata vicenda che coinvolge una figura nota come Nino Frassica.