Oroscopo Branko settimanale dall’8 al 14 gennaio 2024: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Diamo un’occhiata alla fortuna, al lavoro, alla salute e a ciò che porterà la settimana. Controcopertina ti offre l’oroscopo di tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete: Lunedì 8 è un giorno per usare la tua grande creatività e il modo preciso per attivare il tuo ingegno e i modi per utilizzare la tua capacità di investire e generare azioni fruttuose. Martedì 9, un momento per godere della tua empatia e del modo piacevole che hai di aiutare gli altri, poiché oggi ti sentirai incline a farlo e a goderti la gioia degli altri.

Toro: Lunedì 8 è il momento ideale per dimostrare il tuo amore e il tuo affetto alle persone che ami di più e a tutto l’ambiente che ti circonda e che compone il piccolo universo di persone che conosci. Martedì 9 sarà un momento speciale per donare il proprio amore agli altri in modo gioioso e disinteressato. Tutto ciò che doni ti tornerà indietro in modo inaspettato e allo stesso tempo molto gioioso e speciale.

Gemelli: Lunedì 8 è un giorno ideale per godersi l’amicizia e per poter progettare nuovi progetti con persone che la pensano allo stesso modo in cui siete tutti parte e condividete la gioia insieme. Martedì 9 è consigliabile che tu possa organizzare incontri e incontri con persone con cui intendi concordare e realizzare progetti comuni, per unirti oggi in qualcosa di nuovo e comune.

Cancro: lunedì 8, oggi sarà un giorno ideale per aiutare qualcuno che ha bisogno del tuo amore e del tuo sostegno emotivo. Quindi preparati ad essere una persona generosa e altruista al massimo. Martedì 9, oggi è importante che tu ti prenda cura del tuo benessere e anche che tu possa offrire il tuo amore in modo sincero e diffondere la tua gioia agli altri.

Leone: Lunedì 8, sarà una giornata molto speciale e impegnativa in cui potrai dare sfogo alle tue tante idee con la tua grande creatività e con il modo affettuoso e altruista che mostri sempre. Martedì 9, oggi è un momento molto speciale per organizzare i tuoi beni comuni e gli investimenti e le finanze che mantieni con altre persone con cui li condividi. Leggi tutto…





Vergine: Lunedì 8 è necessario che oggi organizzi i tuoi affari con molta calma e con una grande capacità di usare la tua serenità e il pragmatismo che ti caratterizza. In questo modo tutto sarà più semplice e fruttuoso. Martedì 9, oggi è un giorno speciale per avere momenti idilliaci con il tuo partner e per goderti l’intensità delle amicizie che mantieni per tutta la vita.

Bilancia: Lunedì 8, oggi è un giorno in cui grande creatività sarà ciò che prende forma non solo nelle tue riunioni ma anche oggi nel tuo modo di lavorare e organizzare i tuoi progetti. Martedì 9 potrai aiutare una persona a te vicina che ha bisogno di te soprattutto a livello emotivo e per la quale sei alla base del suo sostegno e della sua energia vitale.

Scorpione: Lunedì 8, oggi è importante che ti dedichi a catturare il tuo ingegno nel tuo lavoro personale e nel modo in cui manifesti i tuoi doni innati. Dovrai anche dare molto amore agli altri. Martedì 9, oggi sarà un giorno per godersi la compagnia di persone divertenti con cui ci si diverte, e soprattutto la coppia. Se non lo fai, potresti trovare una persona importante che ravviverà la tua vita. Leggi tutto…

Sagittario: lunedì 8 avrai una grande motivazione e quindi la tua giornata sarà molto attiva e impregnata della fiducia che mostrerai nei tuoi nuovi piani e progetti da qui in poi. Martedì 9 potrai gettare le basi della tua vita personale e familiare. L’economia farà parte di una giornata in cui organizzerai le tue attività in modo profondo e semplice.

Capricorno: Lunedì 8 avrai una fantastica ispirazione che ti aiuterà a volare più lontano di quanto pensassi e a creare nuovi modi per catturare le tue idee ingegnose e il tuo grande pragmatismo in tutto ciò che fai. Martedì 9, approfitta di questa giornata per chiarire le incomprensioni del passato e avvicinarti in modo impreciso agli altri e soprattutto ai tuoi cari. Sarà un giorno speciale.

Acquario: Lunedì 8, oggi è un buon giorno per fare progetti e organizzarli con persone con cui andiamo molto d’accordo in modo che ognuno di noi contribuisca con ciò che è necessario in ogni momento, unendo i propri doni. Martedì 9 è il momento ideale per dimostrare il tuo amore e il tuo affetto alle persone che ami di più e con le quali vivi momenti magici e speciali.

Pesci: Lunedì 8, oggi sarà un momento speciale per distinguersi oggi in modo incredibile, grazie alle tue intuizioni e al calore che mostri sempre con gli altri, soprattutto con coloro che ne hanno più bisogno. Martedì 9 sarà una giornata molto attiva in cui la tua fiducia ti aiuterà a mostrare la tua vitalità e in cui la motivazione sarà la principale fonte di energia per tutto.