L’anno appena iniziato, il 2024, sembra portare con sé la minaccia di rincari significativi che potrebbero influenzare pesantemente le finanze delle famiglie italiane. Soprattutto a rischio sembrano essere le bollette e i costi associati ai servizi essenziali, oltre agli alimentari, ai trasporti e alle comunicazioni.

Le associazioni dei consumatori hanno tracciato una mappa dei possibili aumenti, gettando luce su alcune aree critiche che richiederanno un’attenzione particolare. Le previsioni mettono in guardia sul possibile aumento delle spese familiari, che potrebbero raggiungere cifre considerevoli.

Bollette, Alimentari, e Altro

La fine del mercato tutelato per le bollette rappresenta una delle principali fonti di preoccupazione. L’eliminazione dello sconto sull’IVA e sugli oneri di sistema, insieme al passaggio al mercato libero, potrebbe comportare un aumento delle tariffe fino a 220 euro all’anno per nucleo familiare.





Per quanto riguarda gli alimentari, il trend al rialzo degli ultimi due anni sembra destinato a continuare, anche se in misura più contenuta. Una famiglia potrebbe aspettarsi di spendere circa 231 euro in più all’anno.

Trasporti e RC Auto

Il settore dei trasporti, che nel 2023 ha visto aumenti nei prezzi del carburante e dei voli, potrebbe mettere ulteriormente a dura prova le finanze familiari. Una famiglia media potrebbe dover sborsare circa 160 euro in più all’anno solo per i trasporti.

Un altro punto critico è l’assicurazione RC auto. Le famiglie con due veicoli potrebbero affrontare un aumento di spesa annuale di circa 62 euro a titolo di copertura assicurativa.

Altre Spese in Aumento

Anche altri settori non sono esenti da aumenti. Ad esempio, il costo dell’acqua, delle comunicazioni e dei prodotti per la casa potrebbe incidere sul bilancio familiare. Tutto sommato, le famiglie italiane potrebbero dover affrontare un aumento di spesa annuale di quasi 1000 euro, secondo le stime del Codacons.

Possibili Soluzioni

Mentre le previsioni sono preoccupanti, alcune associazioni dei consumatori suggeriscono soluzioni per affrontare questa situazione. Una possibile rimodulazione delle aliquote IVA sui beni di largo consumo, accompagnata da misure di controllo, potrebbe consentire alle famiglie di risparmiare oltre 531,57 euro all’anno. Questo potrebbe alleviare il peso dei rincari su alcune spese essenziali.

Inflazione in Calo?

Nonostante l’allarme per i rincari, c’è una nota positiva da considerare. L’inflazione sembra essere in diminuzione, registrando un aumento dello 0,7% su base annua a novembre 2023, rispetto al +1,7% del mese precedente. Questa tendenza potrebbe portare a un ritorno alla normalità nel corso del 2024, contribuendo a contenere i costi per le famiglie italiane.

In ogni caso, il nuovo anno inizia con incertezze finanziarie, ma con una pianificazione oculata, le famiglie possono prepararsi ad affrontare i rincari nel miglior modo possibile.