Andreea, 15enne svanita senza andare a scuola, il disperato appello che nasconde un mistero





C’è grande preoccupazione a Catania per la scomparsa di Andreea Daiana Preda, una ragazza di 15 anni, che è svanita nel nulla dopo aver saltato la scuola il 3 dicembre. La giovane è stata vista per l’ultima volta nel pomeriggio, dopo essere uscita di casa tra le 11:30 e le 12:00, ma non è più rientrata, causando allerta tra i familiari. Dopo aver tentato invano di contattarla e cercarla nei luoghi che frequenta abitualmente, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine e ha lanciato appelli sui social media per chiedere aiuto nelle ricerche.





L’appello della famiglia, accompagnato da un’immagine di Andreea, sta circolando in diverse chat e gruppi social nella città etnea. I familiari hanno spiegato che la studentessa del liceo non mostrava segni premonitori di un possibile allontanamento. La madre ha riferito: “Ieri non è andata a scuola, ma non ci sono stati episodi particolari”, aggiungendo di non avere spiegazioni su cosa possa essere accaduto alla figlia.

Al momento della scomparsa, Andreea indossava abbigliamento scuro e largo: una giacca nera, pantaloni grigio chiaro e scarpe bianche della Nike. È descritta come alta circa 1,50 metri, con capelli lunghi e frangia. La comunità scolastica si è mobilitata per supportare la famiglia, rilanciando gli appelli e chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare la Polizia o i Carabinieri per segnalare eventuali avvistamenti.

Le ricerche si stanno concentrando nelle zone circostanti l’abitazione della ragazza, con le forze dell’ordine che stanno monitorando attentamente la situazione. Gli amici e i compagni di scuola di Andreea hanno espresso la loro solidarietà e preoccupazione, sperando in un rapido ritrovamento della giovane. La mobilitazione sociale è evidente, con molti che condividono l’immagine della ragazza e chiedono a chiunque la veda di farsi avanti.

La scomparsa di Andreea ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti di Catania, che si uniscono nel desiderio di riportarla a casa sana e salva. La situazione è resa ancora più angosciante dall’assenza di notizie e dalla mancanza di indizi sul suo possibile percorso. La famiglia, visibilmente scossa, continua a sperare in un esito positivo e chiede a chiunque possa avere informazioni di farsi avanti.

Le autorità stanno lavorando in stretto contatto con i familiari e la comunità per raccogliere qualsiasi informazione utile. La scomparsa di una giovane ragazza suscita sempre un forte senso di urgenza e solidarietà, e la speranza è che Andreea possa essere trovata al più presto. La vicenda mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nelle ricerche di persone scomparse, un tema che spesso colpisce le comunità locali.



