Bimba di 2 anni si chiude un dito nella porta dell’asilo: perde una falange, indagano i carabinieri





Un tragico incidente ha avuto luogo giovedì scorso all’interno dell’asilo nido comunale di Maiori, una cittadina situata nella Costiera Amalfitana. Una bambina di soli due anni ha perso una porzione della falange di un dito dopo averlo schiacciato nella porta del bagno della struttura. L’episodio ha immediatamente suscitato preoccupazione e ha portato a un intervento d’urgenza.





Secondo le prime ricostruzioni, le educatrici dell’asilo hanno prontamente soccorso la piccola e contattato la sua famiglia. Il padre della bambina, accorso sul posto, ha compreso la gravità della situazione e ha chiamato il numero di emergenza 118. Un’ambulanza dell’ASL di Salerno è arrivata rapidamente per trasportare la bambina al Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Qui, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente per tentare di ricucire la falange ferita.

Le indagini sull’incidente sono attualmente condotte dai carabinieri di Amalfi, i quali stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità hanno avviato accertamenti per verificare se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza previste per le strutture scolastiche. La struttura in cui è avvenuto l’incidente era stata inaugurata circa due anni fa e realizzata con fondi regionali per un investimento di circa un milione di euro.

La famiglia della bambina ha deciso di presentare denuncia, chiedendo di indagare in particolare sui tempi di intervento dei soccorsi, per accertare se siano stati adeguati a garantire la salute della piccola. Questo aspetto è cruciale per comprendere se ci siano state eventuali negligenze che abbiano contribuito all’aggravamento della situazione.

I carabinieri hanno già eseguito i primi rilievi sul luogo dell’incidente e stanno ascoltando le testimonianze di familiari e personale scolastico. La comunità di Maiori è profondamente scossa dall’accaduto, e molti si sono stretti attorno alla famiglia della bambina in questo momento difficile. Il sostegno della comunità è fondamentale per affrontare un evento così drammatico, che ha colpito non solo la famiglia ma anche tutti coloro che conoscono la piccola.

L’incidente ha messo in luce la necessità di rivedere le misure di sicurezza all’interno delle strutture per l’infanzia, affinché episodi simili possano essere evitati in futuro. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, e ogni incidente deve essere un campanello d’allarme per migliorare le condizioni di sicurezza in asili e scuole.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni, e ci si aspetta che vengano raccolti ulteriori elementi utili per ricostruire l’accaduto. È importante che le autorità competenti facciano chiarezza su quanto successo, per garantire che venga fatta giustizia e per prevenire simili tragedie in futuro.



