Cane trascinato dall’auto con il guinzaglio: l’autore rintracciato e denunciato nel Napoletano





L’uomo ha tirato un cane legato con un guinzaglio, attaccato alla macchina mentre guidava per la città. Però alcune persone lo hanno visto, specialmente chi era fermo o viaggiava dietro di lui in auto. Alcuni hanno fatto subito un video, poi caricato online senza pensarci troppo. In poche ore quel filmato si è sparso ovunque sul web. Anche gli agenti l’hanno visto e sono riusciti a identificare il conducente. Lo hanno denunciato perché aveva trattato male l’animale. Il responsabile è un uomo di 50 anni, originario di Castellammare di Stabia, vicino Napoli. La polizia locale lo ha segnalato alle autorità competenti, citando una norma precisa del codice penale sui reati verso gli animali.





I vigili urbani, capitanati dal colonnello Francesco Del Gaudio e diretti dal tenente Vincenzo Sepe, hanno trovato il cinquantenne grazie ai filmati dove si nota la macchina muoversi col cane legato al guinzaglio fuori dall’abitacolo. A carico del 50enne è partita una pratica alla Procura di Torre Annunziata: oltre a tutto, dovrà chiarire pure il trasporto scorretto della bestiola.

Contento anche Francesco Emilio Borrelli, parlamentare dei Verdi-Sinistra, che sui suoi profili online aveva diffuso il video scatenando reazioni indignate da ogni parte d’Italia. Il primo cittadino di Castellammare, Luigi Vicinanza, ha detto chiaramente che certe scene non sono accettabili né permise, lodando comunque gli agenti locali per aver scoperto subito chi era coinvolto: «Trattare bene gli animali è segno di civiltà vera».



