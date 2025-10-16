Come finisce La doppia vita di mio padre film Tv8 – trama, cast, finale





Tv8 trasmette il film La doppia vita di mio padre, un thriller drammatico che offre uno sguardo intrigante sulle dinamiche familiari e sui segreti inconfessabili. Questa pellicola è stata prodotta in Canada e ha una durata di 90 minuti, essendo stata realizzata nel 2020. La regia è affidata a Michelle Ouellet, mentre il cast principale è composto da Hannah Emily Anderson nel ruolo di Rose McHenry e Kimberly-Sue Murray nel ruolo di Shelby Parker. Nel film appare anche Morgan David Jones, che interpreta Luke Paine.





Le riprese del film si sono svolte in diverse località del Canada, in particolare a Hamilton e nelle aree circostanti dell’Ontario. La produzione è stata realizzata da Champlain Media in collaborazione con Reel One Pictures e TF1. A livello internazionale, il film è conosciuto con il titolo Deadly DNA.

La trama ruota attorno a Shelby Parker, una giovane donna la cui vita viene stravolta dalla morte improvvisa di suo padre, Alan Parker, proprietario di un ristorante. Dopo la sua scomparsa, Shelby scopre che il padre aveva una vita segreta, caratterizzata da relazioni nascoste. In seguito alla sua morte, Shelby si trasferisce temporaneamente a casa del fidanzato, Luke Payne, mentre la sua abitazione è sottoposta a lavori di ristrutturazione. La giovane è consapevole di essere l’unica erede di sangue del padre, ma la sua vita sta per cambiare drasticamente.

Un giorno, Luke propone a Shelby di fare un test del DNA, un gesto che rivela l’esistenza di una sorellastra, di cui Shelby non era a conoscenza. La sorella si chiama Rose e la sua vita si intreccia in modo complesso con quella del padre, che ha trascorso lunghi periodi lontano da casa. Mentre Shelby ha vissuto una vita relativamente agiata, Rose ha affrontato molte difficoltà, inclusa la necessità di abbandonare la scuola superiore per prendersi cura della madre Thora, affetta da gravi problemi di salute.

La vita di Rose è stata segnata da sacrifici. Ha iniziato a lavorare giovanissima, ricoprendo vari impieghi, tra cui quello di cameriera in una tavola calda, per sostenere la madre malata. Quando Shelby incontra Rose, il loro rapporto inizialmente non è facile; tuttavia, con il tempo, tra le due giovani si sviluppa un’amicizia e un legame profondo. Nonostante ciò, Shelby non può ignorare i suoi timori: teme che Rose possa desiderare di ottenere l’eredità del padre.

Il film si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena e rivelazioni che mettono in luce la complessità delle relazioni familiari. La scoperta di Rose costringe Shelby a confrontarsi con il passato del padre e a riflettere sulle sue scelte. La tensione cresce man mano che le due sorelle cercano di stabilire un rapporto, mentre Shelby si preoccupa delle reali intenzioni di Rose.

Il cast del film include anche altri attori di talento, come Cory Lee nel ruolo di Jen Ferrara, Deborah Tennant nei panni di Thora McHenry, TJ Cheslea come Travis, e Arlene Duncan nel ruolo della detective Laura Maples. Completano il cast Doug MacLeod nel ruolo di Fred Spotnitz, Nicholas Carella come Bob e John Leung nel ruolo di Sous Chef.

La doppia vita di mio padre affronta temi rilevanti come l’identità, la famiglia e i segreti inconfessabili, offrendo una narrazione avvincente e ricca di suspense. La pellicola invita il pubblico a riflettere su quanto poco si conosca realmente delle persone a noi più vicine e su come i segreti possano influenzare le vite delle generazioni future. Con una trama avvincente e personaggi ben sviluppati, il film si propone come un’importante aggiunta al panorama cinematografico contemporaneo, attirando l’attenzione di chi ama il genere thriller.



