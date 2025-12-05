È morto a 75 anni Sandro Giacobbe, celebre voce di «Signora mia»: combatteva un tumore da dieci anni





Oggi si è spento nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il noto cantante Sandro Giacobbe, all’età di 75 anni. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe ha combattuto con grande coraggio contro un tumore per oltre dieci anni, dimostrando una determinazione e una forza straordinarie nel fronteggiare la malattia.





Nato a Moneglia, Giacobbe ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, grazie a brani iconici come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, che hanno dominato le classifiche nazionali e internazionali negli anni ’70 e ’80. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da un grande successo, con canzoni che hanno saputo emozionare e toccare il cuore di molti ascoltatori.

Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, Sandro Giacobbe si era recentemente trasferito a San Salvatore di Cogorno. La sua vita non è stata solo dedicata alla musica; infatti, nel comune rivierasco ha anche praticato il calcio, giocando nella squadra locale. La sua passione per lo sport lo ha portato a entrare a far parte della Nazionale cantanti, di cui è stato anche allenatore, un ruolo che ha ricoperto con grande impegno e dedizione.

La scomparsa di Giacobbe lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Lascia la moglie e i figli, Andrea e Alessandro, che lo ricordano con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato per loro e per la musica italiana. La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le sue canzoni, che rimarranno nel cuore di chi lo ha amato e apprezzato.

La carriera di Sandro Giacobbe è stata costellata di successi e riconoscimenti, ma anche di momenti difficili, specialmente negli ultimi anni della sua vita. Nonostante le sfide che ha affrontato, il suo spirito combattivo e la sua passione per la musica non sono mai venuti meno. La sua capacità di esprimere emozioni attraverso le parole e le melodie ha fatto di lui un artista amato e rispettato.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e i colleghi, che lo ricordano non solo come un grande artista, ma anche come una persona gentile e generosa. I social media si stanno riempiendo di messaggi di affetto e tributi, mentre molti condividono i ricordi legati alle sue canzoni e ai momenti speciali vissuti grazie alla sua musica.



