Genocidio dei cristiani in Nigeria, l’eurodeputato della Flotilla interrompe l’intervento e scatena le polemiche





Un acceso confronto riguardante un evento relativo all’interruzione volontaria di gravidanza ha avuto luogo mercoledì nei corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo. L’episodio ha avuto origine da un’azione di protesta organizzata presso il Parlamento europeo a Strasburgo in opposizione all’iniziativa dei Patrioti per l’Europa intitolata “My money not my choice”.





Tale protesta ha successivamente condotto a un diverbio tra l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, e gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna e Paolo Inselvini. “La nostra manifestazione era di natura pacifica; eravamo limitate a esporre cartelli, affermando che l’interruzione volontaria di gravidanza costituisce un diritto fondamentale, che tuteliamo i diritti fondamentali, che sono diritti umani”, ha dichiarato la Scuderi a LaPresse. Un video, diffuso dalla stessa Scuderi sulla piattaforma Instagram, documenta la scena del diverbio, ulteriormente aggravato da un’incomprensione relativa alla tempistica dell’evento.

Scuderi: “La nostra manifestazione era pacifica; mi è stato intimato di recarmi al lavoro” (VIDEO)

Tutto organizzato dalla crocerista di AVS

No comment. https://t.co/CympC5ACGn pic.twitter.com/swLkbtxItY — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) November 28, 2025



