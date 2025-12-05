Ginecologo assolto dopo due anni di processo per aver rifiutato di visitare una persona trans





Il Dottor Victor Acharian, ginecologo di Pau, ha ricevuto una condanna a una multa di 1.000 euro con sospensione della pena per insulti sessisti, a seguito di un processo presso il Tribunale penale di Pau. Il Dottor Acharian era stato accusato di essersi rifiutato di visitare una donna transgender. Tuttavia, è stato assolto dall’accusa principale di discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.





La signora Emmé S., il cui nome è uno pseudonimo legale, ha presentato una denuncia contro il Dottor Acharian, ma ha subito una sconfitta legale. In aggiunta alla condanna al pagamento di 800 euro al Dottor Acharian per danni morali, la signora Emmé S. e i gruppi di attivisti che l’hanno supportata sono stati condannati a pagare le spese legali del Dottor Acharian.

L’incidente è avvenuto alla fine dell’estate del 2023. Il 29 agosto, un individuo in fase di transizione di genere si è recato presso lo studio medico con un appuntamento prenotato tramite Doctolib, lamentando dolori al petto. La receptionist ha informato il Dottor Acharian tramite messaggistica interna che l’appuntamento doveva essere annullato a seguito della rivelazione dell’identità di genere del paziente. Questo ha portato alla presentazione della denuncia per discriminazione.



