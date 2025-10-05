Grande Fratello, litigio esplosivo tra due concorrenti: la frase finale lascia tutti di stucco





Allora, la tensione nella Casa del Grande Fratello? Altro che reality tranquillo, qui siamo già al livello soap opera dopo i primi giorni. L’atmosfera da “amici per la pelle” si è sciolta più in fretta di un ghiacciolo in agosto: tra chi si dà da fare e chi invece si piazza in modalità spettatore, non serviva la sfera di cristallo per prevedere la lite.





E infatti, via che partono le scintille. La Francesca, che ormai sembra la sindacalista della Casa, sbotta contro Grazia. “Oh, ma qui la collaborazione dov’è finita?” – praticamente l’ha accusata di essere la regina del fancazzismo, soprattutto per non aver fatto la sua parte nella turnazione notturna. Grazia ha provato a difendersi, tipo: “Guarda che mi hanno mandato a letto loro, mica ho scelto io di fare la bella addormentata.” Niente da fare, Francesca ormai era partita in quarta, e le ha pure tirato la stoccata del “non ti parlo alle spalle, te lo dico in faccia che partecipi poco”. Che classe, eh.

A quel punto Donatella, la paciere improvvisata, ha tentato l’intervento da mediatrice ONU: “Dai Francesca, ora vai a riposarti anche tu, che magari ti passa.” Spoiler: non è passata. Anzi, Francesca ha rincarato la dose, facendosi paladina della sincerità: “Dovresti apprezzarlo questo, sono l’unica che ha il coraggio di dirlo.” Cioè, diplomazia portami via.

Dopo il round, nel giardino, Francesca ha provato a smorzare: “Non sto giudicando te come persona, solo quello che fai.” Sarà. Intanto, Grazia ha fatto la vaga, con quel classico “mi scivola tutto addosso”, anche se poi in confessionale era tutt’altro che serena: “Francesca dice che non faccio nulla, ma almeno ci provo. Solo che qua c’è gente che vuole per forza strafare. Per farsi votare, boh?”

E poi la frase bomba: “Sono una serpe, è il mio carattere. Odiami pure, ma non fare finta di volermi bene.” Oh, qua non si scherza. Altro che pace fatta, il clima è da guerra fredda. E siamo solo all’inizio… Preparate i popcorn, che la Casa promette scintille.



