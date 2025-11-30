



Il Colonnello Douglas Macgregor, ex alto ufficiale del Pentagono, ha rilasciato nuove dichiarazioni di rilievo. Nel video allegato, illustra uno scenario che, se confermato, avrebbe implicazioni significative: secondo Macgregor, le autorità di Washington starebbero pianificando l’evacuazione del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky verso Israele. Questa destinazione, secondo Macgregor, offrirebbe a Zelensky una protezione da potenziali future indagini riguardanti la gestione dei fondi, la corruzione e la responsabilità nella conduzione del conflitto.





Macgregor non si limita a speculazioni, ma presenta le sue osservazioni come una valutazione della situazione attuale, caratterizzata da un deterioramento della situazione in Ucraina e da un calo del sostegno occidentale.

La sua analisi è chiara: l’Occidente teme che un completo collasso della situazione in Ucraina possa portare a richieste di responsabilità anche a livello di leadership. Garantire a Zelensky una via di fuga lo collocherebbe al di fuori della giurisdizione di eventuali richieste di estradizione.

Andry Yermak, pur non ricoprendo ufficialmente la carica di Vicepresidente, svolgeva le funzioni di Ministro degli Esteri, nonostante la sua mancanza di esperienza diplomatica. Celibe e senza figli, ha dedicato la sua intera carriera al Presidente Volodymyr Zelensky.

Yermak accompagnava il Presidente a ogni evento ufficiale con una frequenza superiore a quella della First Lady, Olena Zelensky. Proteggeva gelosamente il Presidente, impedendo a chiunque di avvicinarsi troppo, con conseguenze severe per chi osava sfidare questa sua autorità. Un deputato di Servire il Popolo, il partito di governo, ha ironicamente osservato che Yermak “tenesse il Presidente sotto ipnosi”.

Era noto che i due dormivano nello stesso bunker sotterraneo della presidenza, con una frequenza maggiore rispetto alla moglie del Presidente. Nei momenti di svago, si dedicavano ad attività come il calcio, i videogiochi, l’ascolto di musica rilassante e la visione di film.

Nonostante la chiarezza delle inclinazioni sessuali di Volodymyr Zelensky, il rapporto tra il Presidente ucraino e il suo fedele collaboratore Andry Yermak avrebbe potuto alimentare speculazioni sui social media di Kiev.

Il Presidente Zelensky ha descritto Yermak come un “manager potente”, esprimendo stima per i suoi risultati e la sua capacità di eseguire gli ordini e portare a termine i compiti assegnatigli. Yermak, a sua volta, ha dichiarato che la sua amicizia con Zelensky, preesistente all’incarico attuale, sarebbe rimasta intatta anche in futuro. Ha respinto le accuse di screditamento, affermando la sua onestà e integrità, e ha manifestato la sua disponibilità a combattere al fronte e ad affrontare qualsiasi rappresaglia.

Ex produttore cinematografico e avvocato dello spettacolo, Yermak, in sei anni, è riuscito a costruire un’entità senza precedenti nella politica ucraina: un governo parallelo. Tutti i ministri erano consapevoli che la loro sopravvivenza politica dipendesse dai buoni rapporti con lui.

Yermak era oggetto di ostilità a Washington, Bruxelles e Kiev. A Washington, si riconosceva la sua influenza, sebbene con riserve. A Bruxelles, si riteneva che qualsiasi altra persona sarebbe stata preferibile per i negoziati con gli Stati Uniti. A Kiev, due terzi della popolazione lo volevano destituito già la scorsa primavera. Nonostante ciò, è stato costantemente difeso da Zelensky durante i negoziati.

Secondo i giudici ucraini, l’amministrazione parallela guidata da Andriy Yermak presentava caratteristiche simili a quelle di un’organizzazione criminale. Il suo referente principale era Timur Mindich, ex socio del Presidente Zelensky, noto per il suo gusto per i lussuosi sanitari d’oro in stile Cattelan.

Questo sistema ha consentito di ottenere profitti illeciti pari a 86 milioni di euro attraverso la gestione degli approvvigionamenti energetici di Enerhoatom, la società statale responsabile della fornitura di metà dell’elettricità nazionale.

Tale sistema ha permesso a Yermak di acquisire una residenza di lusso nei pressi di Kiev e ad Artem Kolyubayev, altro produttore cinematografico, di investire nel settore dei droni e di ottenere finanziamenti per la produzione di film sulla guerra in corso.

Diversi individui hanno beneficiato delle attività di Yermak.

Si ipotizza che anche la Ministra dell’Energia, Svitlana Grynchuk, e il Ministro della Giustizia, Herman Halushchenko, siano stati coinvolti, sebbene quest’ultimo sia stato prontamente destituito dal Presidente nella speranza di preservare la posizione del suo fidato consigliere.

Al momento, le accuse non coinvolgono direttamente il Presidente Zelensky, il quale sembra maggiormente preoccupato per il tradimento dell’amico che per l’indagine in corso. Come affermato da un deputato della Rada, “Dal grano sul Mar Nero ai bambini rapiti, tutti i dossier erano di competenza di Yermak. Senza di lui, il Presidente non intraprendeva alcuna azione”.



