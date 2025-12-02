Kabir Bedi: “Il pubblico mi chiama ancora Sandokan. Gina Lollobrigida mi costrinse a scegliere tra lei e la mia fidanzata”





Kabir Bedi è sempre stato un idolo per le sue fan. Oggi, a 79 anni, continua a essere ricordato e amato soprattutto per il ruolo che lo rese celebre in tutto il mondo: Sandokan, affidatogli nel 1976 dal regista Sergio Sollima. “Ancora adesso mi chiamano così. Una fan mi seguiva ovunque, in qualsiasi parte del mondo andassi: alla fine dovettero intervenire le guardie”, ha raccontato. Cresciuto nella regione dell’Himalaya, ha ricordato anche un periodo particolare della sua giovinezza: per tre mesi seguì la madre e visse come un monaco, “con la testa rasata e il vestito arancione”, girando all’alba per le strade di Rangoon.





Il successo con Sandokan: il provino e il salto con la tigre

Bedi deve la sua popolarità internazionale proprio alla serie dedicata alla Tigre della Malesia. “Per strada mi chiamano ancora Sandokan, anche se almeno non mi strappano più la camicia”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Ha poi ricordato il provino, tutt’altro che semplice: “Cercavano un attore asiatico. Dopo il primo incontro, Sollima mi chiamò a Roma. Feci prove di ogni tipo: a cavallo, a nuoto, duelli con la spada, trucco e persino scene romantiche. Dopo una settimana la parte era mia”.

Indimenticabile anche la scena del famoso salto sotto la pancia della tigre. Una sequenza che, come ha spiegato, non poteva essere girata realisticamente: “È impossibile lanciarsi davvero contro una tigre, nessuno sopravviverebbe. Abbiamo girato tante inquadrature spezzate, con diversi salti, che insieme creano l’illusione finale. Ma sì, mi sono trovato davvero da solo davanti alla tigre che avanzava verso di me”.

Oggi la Rai sta lavorando a un nuovo Sandokan con Can Yaman protagonista: “È una buona idea, gli auguro il meglio”.

L’amore e i rapporti del passato

Dal 2016 Kabir Bedi è sposato con Parveen Dusanj, sua quarta moglie. Il loro primo incontro è avvenuto a Londra, mentre la proposta d’amore è arrivata a Roma — una proposta a cui lei inizialmente rispose di no: “Voleva capire se ero serio. Mi ha fatto aspettare dieci anni”.

Alle spalle, l’attore ha altri tre matrimoni, ma racconta di essere riuscito a mantenere rapporti sereni con tutte le sue ex: “Chiudere una relazione è sempre doloroso, ma ciò che conta è cosa rimane una volta superata la sofferenza. Sono rimasto amico di tutte le mie ex mogli e ne sono orgoglioso”.

Bedi ha ricordato anche un episodio curioso che coinvolse Gina Lollobrigida. La diva lo invitò a cena in un elegante ristorante romano, dove lui si presentò accompagnato da una famosa attrice indiana, all’epoca sua fidanzata. “Gina la ignorò completamente, parlava solo con me. A un certo punto la band iniziò a suonare, lei mi invitò a ballare e flirtò apertamente. Io ero emozionato, era una leggenda. A fine serata mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata. Seguii il cuore”.



