Lite per andare a Brescia e presunto sequestro: chi è Dragos Gheormescu e come è collegato a Tatiana Tramacere





Dopo oltre dieci giorni di intense ricerche, Tatiana Tramacere è stata finalmente ritrovata viva dai carabinieri nella mansarda dell’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu, il giovane che l’aveva incontrata prima della sua scomparsa avvenuta il 24 novembre. Poche ore prima del ritrovamento, Gheormescu era stato indagato per istigazione al suicidio, un passo necessario per consentire ulteriori accertamenti sul caso. La paura diffusa tra amici e familiari era che Tatiana potesse essere diventata l’ennesima vittima di femminicidio.





Dopo il suo ritrovamento, Tatiana è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi per ulteriori controlli, ma le sue condizioni di salute sono risultate buone. La notizia del suo ritrovamento ha attirato l’attenzione della comunità, con decine di persone che si sono radunate davanti alla casa di Gheormescu. Quando Tatiana è uscita, scortata dalle forze dell’ordine, è scoppiato un applauso di sollievo tra i presenti.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e ora si dovrà chiarire se si sia trattato di un sequestro o di un allontanamento volontario. Gheormescu ha dichiarato che esisteva un piano concordato con Tatiana, affermando: “Si fidava solo di me e voleva isolarsi. Mi ha detto che era giù di morale e l’ho aiutata. Ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”. Questa versione è stata confermata da Tatiana dopo le visite mediche di rito, ma i dettagli rimangono confusi e le indagini continuano.

Prima della sua scomparsa, Tatiana aveva parlato con Gheormescu della sua intenzione di recarsi a Brescia per incontrare il suo ex fidanzato, il quale non era a conoscenza di questa decisione. Gheormescu si era offerto di accompagnarla, ma Tatiana aveva rifiutato. Secondo il giovane, da questo rifiuto sarebbe scaturita una discussione, che però si sarebbe conclusa in toni distesi. Tuttavia, da quel momento, Tatiana è scomparsa fino al ritrovamento avvenuto nella casa di Gheormescu, grazie alle indagini condotte dalle forze dell’ordine basate su telecamere di sorveglianza e tracciamento dei cellulari.

Gheormescu, 30 anni, è originario della Romania ed è figlio di operai. Ha sempre avuto una passione per la letteratura e seguiva l’account di poesie di Tatiana, che contava oltre 50.000 follower. Lavora in un’officina durante il giorno e in un pub nel parco Raho la sera. Al momento del ritrovamento, Tatiana ha avuto difficoltà a comunicare e non è riuscita a fornire subito dettagli sui dieci giorni di assenza.

Dopo il ritrovamento, Gheormescu è stato interrogato per ore presso il comando provinciale dei carabinieri. Gli investigatori hanno esaminato tabulati telefonici, chat e immagini delle telecamere nella zona. Il giovane ha riferito agli inquirenti di aver cercato di convincere Tatiana a porre fine alla situazione, preoccupato per il clamore mediatico che il caso stava generando.

In base a quanto dichiarato, Gheormescu e Tatiana avevano una relazione, e i due sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza mentre si baciavano al parco Raho. Il giovane ha anche affermato che Tatiana stava attraversando un periodo difficile, anche a causa di problemi di salute.



