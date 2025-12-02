Luca muore schiacciato dal portone del garage: dramma a Vedelago (Treviso)





Nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 2 dicembre, un tragico incidente ha colpito la comunità di Vedelago, nel Treviso. Luca Trinca, un uomo di 55 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dalla porta del garage della sua abitazione. Il dramma si è svolto intorno alle 7.30, in un complesso residenziale situato in via Pola.





Secondo le prime ricostruzioni, Luca era appena uscito di casa e aveva aperto il garage quando si è verificato l’incidente. La porta basculante, che apparentemente presentava problemi di funzionamento, ha ceduto e lo ha colpito in pieno, facendolo cadere a terra esanime davanti al box auto. Alcuni vicini di casa, notando la scena, hanno immediatamente allertato i familiari e i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per Luca non c’è stato nulla da fare; è stato dichiarato morto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno informato la Procura di Treviso per valutare eventuali accertamenti. Dai rilievi effettuati, non sembrano esserci dubbi sulla dinamica accidentale del fatto, ma si sta indagando su una possibile responsabilità di terzi. Anche se nessuno ha assistito all’incidente, le telecamere di sorveglianza presenti nell’abitazione potrebbero aver ripreso quanto accaduto. Il garage è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini.

Dalle prime informazioni emerse, pare che la porta del garage avesse dei problemi già da alcuni giorni. Era stato contattato un tecnico per la riparazione, il quale avrebbe dovuto arrivare nei prossimi giorni. Tuttavia, per motivi ancora da chiarire, Luca Trinca ha tentato di aprire la porta nonostante i difetti, ma è stato travolto e schiacciato. Secondo le testimonianze, l’uomo stava entrando nel garage quando la porta si è abbassata improvvisamente, colpendolo alla testa e facendogli perdere i sensi. Una volta a terra, è rimasto schiacciato dalla porta che ha continuato a scendere, poiché il sistema di sicurezza, una fotocellula, non ha funzionato come previsto.

Luca non era sposato e lascia la madre e una sorella, che ora si trovano ad affrontare il dolore di una perdita così tragica e inaspettata. La comunità di Vedelago è in lutto per questa tragedia, che ha colpito non solo la famiglia di Luca, ma anche tutti coloro che lo conoscevano.

L’incidente ha suscitato preoccupazione e riflessioni sulla sicurezza degli impianti domestici e sull’importanza di effettuare controlli regolari sulle strutture, in particolare quelle che possono rappresentare un pericolo in caso di malfunzionamento. La dinamica dell’incidente è un richiamo all’attenzione su come anche le attività quotidiane, come aprire un garage, possano trasformarsi in situazioni fatali se non si presta la dovuta attenzione alla manutenzione degli impianti.



