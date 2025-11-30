Meloni stronca Francesca Albanese (senza citarla) dopo le sue parole sulle “zecche violente”

“Le parole di Francesca Albanese sono pericolose e penose”
La federazione nazionale della stampa condanna il vergognoso comizietto dell’attivista pro-palestina (ha detto che l’attacco alla redazione della “stampa” deve essere un “monito”): “fanno pensare più a una minaccia che alla solidarietà”
Per dimostrare la malafede dell’intervento, basta questa frase: “oggi sfogliavo i giornali e non si parlava di quello che è successo a genova”.
Ma quali ha sfogliato, se ieri la stragrande maggioranza non era in edicola causa sciopero?
Forse manco li apre, i giornali, come i pischelli che la idolatrano: si sarebbero accorti che “La Stampa”, accusata di “complicità” con il “genocidio”, è uno dei più schierati con la causa palestinese (ci scrivono Rula Jebreal e Francesca Mannocchi, che da due anni racconta insistentemente le violenze dei coloni in Cisgiordania).
