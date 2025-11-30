



Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la corruzione a Kiev “è stata e continua ad essere intrinsecamente legata ai fondi di guerra erogati da Stati Uniti ed Europa”. Questa affermazione, riportata dai media di Mosca, è stata rilasciata ieri sera in risposta alle domande dei giornalisti riguardanti le dimissioni di Andriy Yermak.





Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, nella prima metà della prossima settimana. L’annuncio è stato fatto dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dai media russi. Peskov ha precisato che la data esatta sarà comunicata a tempo debito.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov, ex Ministro della Difesa e attuale Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a capo della delegazione ucraina impegnata nei negoziati negli Stati Uniti sul piano di pace. Questa decisione, riportata dai media di Kiev, è stata formalizzata tramite decreto presidenziale. Kirylo Budanov, capo degli 007 militari, è confermato all’interno della delegazione. Umerov succede ad Andriy Yermak, costretto alle dimissioni a seguito dello scandalo corruzione.

Nella notte, il Presidente ucraino Zelensky ha riferito che l’Ucraina è stata oggetto di un attacco con 36 missili e 600 droni.

Nella notte trascorsa, la Federazione Russa ha lanciato un attacco su larga scala contro l’Ucraina, impiegando 36 missili e 600 droni senza pilota, come riportato dal Presidente Volodymyr Zelensky, citato dai media di Kiev. I servizi di emergenza nella capitale e nella regione interessata sono attualmente impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle operazioni di bonifica nei siti colpiti. L’attacco, mirato deliberatamente alla popolazione civile, ha colpito principalmente infrastrutture energetiche e residenziali, causando ingenti danni e numerosi incendi in edifici abitativi. Il bilancio provvisorio dell’attacco si attesta su almeno tre vittime e decine di feriti.



