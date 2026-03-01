Scatta l’allarme nel nostro Paese, il ministero indica le zone sensibili





L’escalation delle tensioni in Medio Oriente, conseguente all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e all’uccisione di Ali Khamenei, ha determinato un innalzamento del livello di allerta sicurezza anche in Italia. Il Ministero dell’Interno ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli, al fine di prevenire eventuali ripercussioni sul territorio nazionale e azioni dimostrative contro obiettivi ritenuti sensibili.





Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo un confronto con il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha emanato una disposizione urgente per il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza su sedi diplomatiche, consolati, strutture religiose e centri culturali statunitensi e israeliani. L’allerta si estende anche alle strutture operative di pronto intervento, con un conseguente innalzamento della soglia di attenzione su tutto il territorio nazionale.

A Roma, l’attenzione è particolarmente concentrata attorno alle ambasciate, ai consolati e all’area del Ghetto Ebraico, considerata tra i punti più delicati della Capitale. Le forze dell’ordine hanno intensificato i pattugliamenti e predisposto servizi dinamici di controllo nelle zone a maggiore afflusso, in un clima di prudenza e monitoraggio costante.

Misure analoghe sono state adottate a Napoli, dove il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato convocato d’urgenza dal Prefetto Michele di Bari. L’obiettivo dichiarato è garantire un costante presidio del territorio e prevenire eventuali criticità, alla luce del nuovo scenario internazionale.

Anche a Firenze è stata disposta l’intensificazione dei servizi di sicurezza a protezione degli obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi presenti sul territorio. Sono previsti controlli rafforzati nelle aree sensibili e un’attenzione particolare agli eventi pubblici e ai luoghi di aggregazione.

Si registra un significativo inasprimento delle misure di sicurezza anche in Veneto, in prossimità delle basi militari statunitensi di Caserma Ederle e Caserma Del Din, nonché presso le altre installazioni statunitensi presenti nel Vicentino. A Vicenza, capoluogo della provincia, risiedono circa 4.000 militari statunitensi, accompagnati da circa 9.000 familiari e civili americani, costituendo una comunità numerosa che rende strategico il dispositivo di sicurezza.

Il comando statunitense a Vicenza, tramite il direttore dell’ufficio stampa dell’US Army Garrison Italy, Rick Scavetta, comunica che, per ragioni di sicurezza operativa, non vengono divulgati dettagli specifici in merito alle misure adottate. La valutazione del rischio, si precisa, è un processo continuo, condotto in stretta collaborazione con le autorità italiane, con conseguenti adeguamenti delle misure di sicurezza a tutela del personale e delle installazioni.

L’innalzamento del livello di allerta non interessa esclusivamente l’Italia. A New York City, il dipartimento di polizia ha potenziato le misure di sicurezza attorno a rappresentanze diplomatiche, istituzioni culturali e religiose. Il New York Police Department ha dichiarato di monitorare attentamente gli eventi in corso, in coordinamento con partner federali e internazionali, predisponendo un rafforzamento dei controlli nei luoghi ritenuti a rischio.

Anche in Argentina si è dichiarato lo stato di massima allerta, in seguito all’attacco contro l’Iran e alla conseguente risposta di Teheran nel Golfo. In un contesto internazionale caratterizzato da una crescente tensione, le capitali occidentali optano per la linea della prevenzione, implementando dispositivi di sicurezza potenziati e un monitoraggio costante per scongiurare potenziali ripercussioni sul fronte interno.



