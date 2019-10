Antonella Clerici, casa devastata dal maltempo: “State chiusi in casa”

Le piogge precipitata in nord Italia in questi giorni hanno creato ingenti danni, mentre sale notevolmente il numero delle persone che sono state sfollate dalle loro case. A raccontare quanto sta succedendo è stata anche Antonella Clerici la cui casa è stata devasta dal maltempo.

Maltempo in Italia

Sono giorni pieni di ansia e preoccupazione per alcune delle regioni del nord Italia che sono state colpite dal maltempo. A destate maggiori preoccupazioni troviamo l’alluvione che si è imbattuta sul territorio di confine tra la Lombardia, Liguria e Piemonte. Tra le regioni più colpite troviamo anche quella della Sardegna, la quale lo scorso anno ha già dovuto fare i conti con il maltempo, i danni causati da questo e le vittime rimaste uccise dalla furia dell’acqua.

Nel corso delle ultime ore, inoltre, sono state aggiornate le previsioni meteo che restano preoccupanti su tutto lo stivale ma, soprattutto tra nord e Sardegna è stata diramata l’allerta gialla dato che le piogge non si placheranno almeno nei prossimi giorni. La nostra nazione, dunque, resta piegata in due dalle devastanti piogge che hanno colpito molto regioni, in attesa che queste si spostino anche al sud dove è previsto mal tempo nel weekend tra Calabria e Sicilia.

Antonella Clerici, casa devastata dal maltempo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore sono stati tantissimi i danni causati dal maltempo in Italia insieme a diverse persone che sono state sfollate dalle loro abitazioni per motivi di sicurezza.

A documentare la serie di piogge che hanno colpito il nord Italia è stata anche Antonella Clarici. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha pubblicato un video su Instagram che mostra la casa in montagna in preda ad una bomba d’acqua e il vento, la quale potrebbe aver causato dei danni non indifferenti anche per la sua proprietà.

“Non smette di piovere”

Il post condiviso da Antonella Clerici è accompagnato dal seguente commento “Non smette di piovere…”, tanto che molti dei suoi follower hanno deciso di raccontarle cosa sta succedendo nei loro paesi di provenienza.

In particolar modo, un utente ha commentato il video pubblicato dalla conduttrice scrivendo: “Ragazzi in basso Piemonte è un disastro ferrovia e strade in tilt allagamenti frane io sono stata ferma 5 ore per un sottopassaggio sommerso dal acqua e non smette di piovere”. Qualcun altro invece consiglia: “Da Genova a Alessandria è più o meno tutto così… State chiusi in casa”.