Famiglia nel bosco, Al Bano offre alloggio: «Ho una casa nel verde, possono restare quanto vogliono»





Al Bano Carrisi lancia un invito alla famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che vive in un bosco di Palmoli in provincia di Chieti. Il cantante pugliese mette a disposizione una casa nella sua tenuta di Cellino San Marco, circondata da vigneti e uliveti, parte di una masseria seicentesca con strutture ricettive. «Se ci fosse ancora bisogno, invito la famiglia nel bosco a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono», ha dichiarato Carrisi.





Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei tre figli della coppia – attualmente in casa protetta con la madre – per l’inadeguatezza dell’alloggio e l’adozione dell’unschooling, giudicato privo di socializzazione.

Al Bano comprende la loro scelta grazie alla propria esperienza negli Anni ’70: «Anch’io negli Anni ’70 – racconta il cantante in un’intervista a Gente – lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato: non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono».

Le origini contadine del cantante ne hanno forgiato i valori: «È tutto merito delle mie origini contadine – ha dichiarato al Corriere della Sera -, ho lavorato sodo fin da quando ero ragazzo. E mi sono fatto i muscoli dell’anima». L’offerta potrebbe influenzare positivamente la vicenda giudiziaria.



