«Oggi non manderei mia figlia a Torino»: bufera sulla rettrice dell’Università, attaccata da PD e CGIL per la verità





La rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi ha acceso un dibattito acceso parlando della sicurezza nel quartiere Barriera di Milano. Audita in commissione comunale dopo l’attacco alla redazione de La Stampa, ha confessato senza giri di parole: «Oggi non manderei mia figlia a vivere in Barriera di Milano, ho anche dissuaso amici dal farlo con i loro figli». Il discorso verteva sui studentati per fuori sede e sulle difficoltà dell’ateneo a gestire situazioni di illegalità interna.





Cristina Prandi ha precisato che l’università non può fare le veci delle forze dell’ordine: «L’Università non è la Polizia. Nel momento in cui da noi si definisce una situazione di illegalità, non abbiamo né il potere né gli strumenti per risolverla». Ha esortato il Comune a potenziare servizi pubblici e controlli in ogni zona della città, affinché gli alloggi studenteschi siano davvero sicuri e funzionali. Dopo il clamore, ha mitigato precisando che le periferie traggono beneficio dalla presenza degli universitari per una possibile rinascita.

La sinistra ha reagito con durezza. Teresa Vercillo, 24enne leader del circolo PD nel quartiere stesso, l’ha invitata a «collaborare con il territorio» anziché giudicarlo. Igor Piotto della CGIL ha denunciato un rischio di «visione ghettizzante». Il quartiere balza spesso alle cronache: qui è stato fermato Don Alì, il giovane influencer noto come «re dei maranza», autore di minacce a un insegnante e aggressioni recenti.

Il ministro Paolo Zangrillo ha sostenuto la posizione della rettrice sul Corriere della Sera: «Il Pd dimentica che dal 2011 al 2020 ha governato il Paese senza rafforzare il comparto sicurezza: niente assunzioni, niente rinnovi contrattuali». Secondo report del Ministero dell’Interno 2025, Torino vede un +18% di reati predatori nelle periferie rispetto al 2023, con Barriera di Milano tra le zone più colpite da spaccio e microcriminalità.

Eletta nel 2025 con il 58% come prima donna alla guida di UniTo, Cristina Prandi ha già gestito proteste per aule insufficienti e laboratori obsoleti. Forum locali come Reddit evidenzano una Barriera di Milano vivace di giorno ma problematica la notte, con residenti che consigliano prudenza nelle vie principali.



