Costanzo Caracciolo anche incinta è bersaglio degli haters

Le forme arrotondate di Costanzo Caracciolo, ex Velina di Striscia la Notizia, unite a un viso più che mai radioso, sono un grande indizio sulla sua possibile nuova gravidanza. Se poi si aggiunge l’intervista tivù in cui la bionda siciliana ammetteva di voler allargare presto la famiglia, proprio come il suo compagno Christian Vieri, allora non resta che attendere il loro annuncio ufficiale.

Già genitori di Stella, nata un anno fa, Costy e Bobo si sono sposati lo scorso marzo in una cerimonia privato in provincia di Milano. In autunno ci sarebbe dovuta essere una festa più sfarzosa, in Sicilia, ma pare che sia passata in secondo piano quando la cicogna si è alzata in volo. «Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare» ha svelato l’ex bomber della Nazionale che ha finalmente trovato la stabilità dopo i tanti flirt avuti con bellissime donne dello spettacolo. «Bobo è un papà modello – ha ammesso la Caracciolo – mi aiuta moltissimo, in casa è perfetto, preciso e ordinato, lo sono l’opposto».