Festival di Sanremo 2020: Diletta Leotta confermata, Amadeus indeciso per la mora

Festival di Sanremo 2020, mancano ormai poche settimane all’inizio della manifestazione canora più attesa dell’anno. Come ormai sappiamo da molto tempo, questa edizione 2020 del Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, il conduttore che ha deciso di apportare delle modifiche rispetto alle edizioni passate e soprattutto di inserire le vallette che lo accompagneranno in queste cinque serate di grande musica e spettacolo. Si parlerebbe di una mora e una bionda e mentre per la bionda secondo quanto riferito dal settimanale Chi, ormai tutto sarebbe confermato, per la mora ci sarebbe ancora molta indecisione.

Festival di Sanremo, Diletta Leotta pronta a firmare il contratto

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini è stata confermata la presenza di Diletta Leotta come Valletta del Festival di Sanremo, mentre per la mora il conduttore è indeciso tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia. Non si vedevano le vallette sul palco dell’Ariston dai tempi di Pippo Baudo e adesso e Amadeus pare che voglia tornare proprio alle origini. Per quanto riguarda Diletta Leotta, che ha già calcato il palco dell’Ariston alcuni anni fa com ospite, pare che quest’ultima sia pronta per firmare il contratto.

Per quanto riguarda invece l’altra valletta, la mora, sembra esserci ancora molta confusione, dettata anche dal fatto che sia Lorella Boccia che la Gregoraci hanno lo stesso manager che è Lucio Presta, che tra l’altro è il suocero della prima nonché marito della conduttrice Paola Perego. “Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”, è questo quanto riporta il settimanale Chi. Ovviamente sia per l’una che per l’altra sarebbe la prima esperienza sul palco dell’Ariston.

Indecisione sulla valletta mora

Ma non finisce qui perché secondo alcune indiscrezioni Amadeus avrebbe voluto al suo fianco per questa edizione 3 persone e quindi due vallette ed un uomo appartenente sempre al mondo dello spettacolo. In primo momento si era parlato di Tiziano Ferro e anche di Monica Bellucci ma poi in corso d’opera entrambi hanno dato una disponibilità ma soltanto a partecipare come ospiti d’onore, senza comunque avere alcun tipo di vincoli per tutte e cinque le serate. In questi ultimi giorni poi era trapelata una indiscrezione che riguardava Laura Pausini e nello specifico si parlerebbe di una possibile conduzione del festival soltanto però per l’ultima puntata che è prevista per l’ 8 febbraio.