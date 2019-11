Flavio Briatore perde la testa per una 20enne e la Gregoraci si prepara per Sanremo

Nei panni di mamma, Elisabetta Gregoraci sta perfettamente a suo agio. «Fino a poco tempo fa, Nathan mi diceva che voleva restare figlio unico. Ma da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma», aveva detto non troppo tempo fa la showgirl calabrese, che si è appena concessa una vacanza con il figlio, nato dall’amore ormai finito con l’ex marito Flavio Briatore. Eli e Nathan sono volati in California e si sono goduti sole, spiaggia e giri in skate in completo relax. Poi la Gregoraci è tornata a Roma per presenziare alla prima del suo film, Aspromonte La terra degli ultimi. Ma, a parte qualche impegno mondano, la showgirl può dedicarsi a tempo pieno al suo bambino.

Si fa il suo nome per il Dopofestival

Dopo l’esperienza televisiva a Made in Sud si fa il suo nome anche per il Dopofestival. Che forse avrà un altro titolo, sarà registrato e andrà in onda su Raiplay. In attesa di avere qualche certezza, Elisabetta continua a rivestire il suo ruolo preferito, quello di mamma. «Sono concentrata sulle priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. Poi viene il lavoro: è molto importante anche per la mia identità. Senza, mi sentirei persa», ha detto la Gregoraci, che non ha avuto nemmeno il tempo di tornare da Los Angeles ed è stata subito travolta da una spiacevole sorpresa.

La conduttrice non ha preso benissimo gli scatti che immortalano Briatore, il suo ex, su una spiaggia di Malindi, in Kenya, con Benedetta Bosi, bellissima ragazza appena ventenne. I due sono stati fotografati mentre si scambiano baci e tenerezze, ma è la grande differenza di età che non va giù a Elisabetta: tra Briatore e la Bosi ci sono quasi cinquant’anni di differenza. «Potresti essere suo nonno», ha commentato qualcuno, rivolgendosi al manager. E pure la Gregoraci non è riuscita a trattenersi. E a chi le ha chiesto che cosa ne pensasse di questo rapporto, lei ha risposto senza giri di parole: «Fa rabbrividire».

Ha un corteggiatore molto insistente

Flavio, nel frattempo, ha cercato di stemperare la situazione assicurando che Benedetta è solo un’amica. Salvo, poi, farsi paparazzare di nuovo in atteggiamenti teneri con la ragazza. E dire che dopo le vacanze estive formato famiglia trascorse tra la Sardegna e Capri, si era parlato di un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi!

A questo punto a Elisabetta non resta che dedicarsi al figlio e – nel tempo libero – ai suoi moltissimi… spasimanti. Dopo aver detto addio all’imprenditore Francesco Bettuzzi, con cui non aveva mai ufficializzato la relazione, da qualche tempo sembra essere nel “mirino” di Matteo Baldo – ex fidanzato dell’attrice americana Lindsay Lohan – che, stando ai rumor, continuerebbe a inviarle mazzi di rose. Il grande amore di Elisabetta, però, resta Nathan Falco. «È mio figlio l’unico vero amore», ha chiarito lei.