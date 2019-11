Flavio Briatore: “Riesco ancora a piace alle 20 enni”

Si chiama Benedetta Bosi la giovanissima con cui Mr Billionaire sarebbe stato pizzicato. Della ragazza però si sa ancora poco, per ora… Risponde al nome di Benedetta Bosi. Si tratta di una splendida bionda originaria di Massa ma trasferitasi a Milano da tempo. Segni particolari: ha 49 anni in meno rispetto al famoso imprenditore. La Bosi, infatti, è ancora una studentessa della facoltà di Giurisprudenza, ma questo non sembrerebbe essere un ostacolo alla loro relazione.

I due, infatti, sono stati pizzicati insieme e il dubbio che siano una coppia a tutti gli effetti è stato confermato. Di lei non si sa molto: nel 2017 è stata Miss Carnevale Pietrasantino ed è evidente che la sua bellezza non passi inosservata. La giovane, però, ha impostato su privato il suo account Instagram, proprio per evitare le attenzioni della stampa. Troppo tardi, comunque: a essere la donna di Briatqjre è inevitabile che si susciti curiosità. Bella come ce ne sono poche in giro, Benedetta non ha nulla da invidiare alle ex di Mr Billionai- re, che comunque in passato ci ha abituati alle donne più belle del panorama stellato.

La fine del matrimonio con la Gregoraci

Basti pensare a Elisabetta Gregoraci, la donna per la quale Briatore aveva appeso al chiodo la fama di playboy. Con lei, ragazza semplice e mediterranea, originaria di Soverato, in Calabria, l’imprenditore aveva deciso di metter su famiglia: la loro storia, iniziata nel 2006, era culminata nel matrimonio celebrato nel 2008 e coronata con la nascita del figlio Nathan Falco, nel 2010. L’amore, però, poi è naufragato e un paio d’anni fa la coppia ha annunciato l’addio. I due ex, comunque, hanno mantenuto ottimi rapporti, tanto da aver passato persino le vacanze estive insieme. Qualcuno aveva ipotizzato un ritorno di fiamma, ma Elisabetta fa ormai coppia fissa con Francesco Bettuzzi e, a quanto pare, anche Flavio ha voltato pagina tra le braccia di Benedetta.

Tra le altre bombe sexy capitolate alla corte di Briatore, non possiamo non citare Naomi Campbell. Quella tra l’imprenditore e la Venere Nera è stata sicuramente una storia importante, ma anche piuttosto burrascosa. Insieme per tre anni, sono stati protagonisti di litigi furibondi e riappacificazioni plateali. E l’addio, avvenuto nel 2001, non poteva essere immune dalle polemiche, ovviamente. La top model, infatti, inferocita per essere stata cacciata prima dallo yacht e poi anche dalla casa dell’imprenditore, aveva chiesto un risarcimento pari a nove miliardi di lire. Nel tempo, poi, i due hanno ritrovato un buon rapporto tanto che pochi anni fa Briatore si era fatto fotografare sorridente e felice in mezzo all’ex e all’allora moglie Elisabetta Gregoraci. Un altro amore importante di Briatore fu quello con Heidi Klum. I due si innamorarono nel 2003: lei era reduce dalla fine del matrimonio con l’hairstylist Rie Pipino e lui le offrì la consolazione di cui aveva bisogno. Insieme ebbero anche una figlia, Leni, ma la storia era ormai finita e la bambina, seppur riconosciuta dall’imprenditore, ha vissuto sempre con la mamma. A mettere in crisi la loro relazione, probabilmente, fu la bellissima modella e attrice israeliana Moran Atias, con la quale pare che Mr Billionaire ebbe un flirt all’insaputa della bionda tedesca. Nel curriculum sentimentale del manager, le modelle, in realtà, abbondano: è stato, infatti, fidanzato anche con Elle Macpherson, con Èva Herzigova e con la top model australiana Vanessa Kelly. Ma non solo le bellezze straniere sono riuscite a conquistare il cuore di Flavio. Anche tra le celeb del panorama nostrano, Briatore ha avuto dei flirt più o meno importanti. Nel 2002, ad esempio, ebbe un flirt con la conduttrice Adriana Volpe.

L’ha portata a Malindi per una vacanza

Insomma, il parterre delle conquiste dell’imprenditore è piuttosto ampio e variegato e se c’è una cosa che accomuna tutte le sue ex è sicuramente la bellezza stratosferica. La stessa che caratterizza Benedetta Bosi, 20 anni contro i 69 dell’imprenditore: i due si sono conosciuti a Milano e l’intesa sarebbe stata immediata, tanto che Briatore l’avrebbe invitata prima a Montecarlo, per poi portarla, dopo una capatina a Roma, a Malindi, in Kenya, per trascorrere una romantica vacanza all’insegna del relax e della passione.