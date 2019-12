Il Principe Harry in pericolo, l’inseguimento e l’intervento della sicurezza

Momenti di alta tensione a Buckingham Palace, il Principe Harry è stato messo in pericolo perché inseguito fuori le mura della casa reale sulla cui cosa è dovuta intervenire la sicurezza al fine di difendere il nipote della Regina Elisabetta. Ecco cosa sta succedendo.

Bullismo a Meghan Markle

Nel momento in cui il Principe Harry ha annunciato il suo fidanzamento con Meghan Markle l’ex star di Hollywood è stata travolta dai media che l’hanno sempre seguita in ogni dove, anche durante la gravidanza e subito dopo la nascita del piccolo Archie.

L’eccessiva presenza dei media nella vita dei Duchi di Sussex ha fatto sì che il Principe Harry intervenisse con un lungo comunicato stampa: “Sfortunatamente, mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza alcun pensiero sulle conseguenze: una campagna spietata che si è intensificata nell’ultimo anno, durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio neonato”. Adesso però ecco che è lo stesso figlio di Lady Diana a esser stato messo in pericolo.

Il Principe Harry in pericolo

Nel corso di queste ultime ore è stata diffusa una nuova notizia che riguarda il Principe Harry, ecco di cosa si tratta.

L’aver sposato un’ex star di Hollywood ha fatto crescere la fama del Principe Harry che senza ombra di dubbio è diventato molto più polare tra i giovani e tutti gli amanti della serie tv Suits, grazi alla quale ha raggiunto la fama Meghan Markle. Non a caso ecco che si verifica nella vita del Principe Harry e che lo mette alla pari di una star del mondo dorato del cinema e qualsiasi altro campo del mondo dello spettacolo. Il Principe Harry sarebbe stato messo in pericolo da un fa che lo aspettava nei pressi della residenza reale?

Il Duca di Sussex inseguito da un fan?

Secondo quanto reso noto anche da Lettoquotidiano, sembrerebbe che il Duca di Sussex non molto tempo fa sarebbe stato seguito da una ragazza che essendo sua fan si trovava nei pressi della residenza reale. La giovane nel momento in cui avrebbe avvistato il Principe Harry avrebbe cercato di fare tutto ciò che era in suo potere al fine di realizzare il suo sogno, scatenando il sospetto della sicurezza che si trovava insieme al figlio di Lady Diana.

Non a caso, quando la sicurezza si è resa conto del pericolo ecco che ha fatto subito muro sulla ragazza proteggendo il Principe, anche se per fortuna si è rivelato tutto di un’assurda coincidenza e falso allarme.