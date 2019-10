L’attenzione mediatica torna a concentrarsi su Albano Carrisi e le due sue donne. Questa volta nuovamente protagonista del gossip troviamo Loredana Lecciso che per riconquistare l’ex compagno ha deciso di pubblicare una dedica sui social.

Albano Carrisi e le sue donne

La vita di Albano Carrisi è sempre stata divisa tra Loredana Lecciso e Romina Power, insieme ai figli nati da entrambe le relazioni. In occasione di una passata intervista rilasciata al settimanale di gossip Oggi, Albano Carrisi parlando dei suoi affetti, ex comprese, ha dichiarato: “La famiglia è sacra dal primo all’ ultimo nato, però Romina non vuole intromissioni nella sua vita artistica e anche Loredana la pensa allo stesso modo. Quindi mi divido nel rispetto delle esigenze dell’una e dell’altra”.

Il cantante di Cellino San Marco, dunque, ha sempre cercato di tutelare il benessere della sua famiglia, anche se questo ha sempre comportato tenere Loredana Lecciso e Romina Power lontane l’una dall’altra, anche se sarebbe quest’ultima a non voler avere alcun tipo di rapporto con la mamma di Jasmine e Albano Jr.

Loredana Lecciso pubblica una dedica per riconquistare Albano

Se ben ricordate nel corso delle passate settimane abbiamo avuto modo di leggere l’intervista che ha rilasciato Loredana Lecciso al settimanale di gossip Oggi.

La donna ha parlato della sua vita di donna e di madre al fianco di Albano Carrisi, con il quale avrebbe trovato finalmente un equilibrio nella coppia. Adesso però sembrerebbe che i due possano essere tornati nuovamente vicini. Non a caso, parlando di un ipotetico ritorno di fiamma con Romina Power, Loredana Lecciso ha dichiarato: “Perché molte persone sognano che Al Bano e Romina tornino insieme…Lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto…Ma non tutti lo capiscono…”. Ma il tutto non finisce qui, dato che a far discutere oggi è la dedica pubblicata da Loredana Lecciso per riconquistare Albano.

“Quando il colore è un optional”

Nel corso delle ultime ore Loredana Lecciso ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad Albano. Nella foto in questione i due si scambiano un tenero sguardo, e la dedica sembra esser stata studiata dalla Lecciso proprio con l’esplicito scopo di riconquistare Albano?

Dopo aver chiarito i motivi per i quali il cantante di Cellino San Marco non potrebbe tornare con Romina Power, i due potrebbero esser già pronti a cominciare al mondo che anche questa volta sono riusciti a superare la crisi che li ha tenuti lontani per così tanto tempo?