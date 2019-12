Marco Bocci racconta com’è nata la storia con Laura Chiatti

A‘Domenica In’, Marco Bocci ha fatto parte del cast degli ospiti della settimana. Il famoso commissario Scialoja nella serie ‘Romanzo Criminale’, si è lasciato andare a curiosità sulla sua vita privata e in particolare sul rapporto con la moglie Laura Chiatti. Nel gennaio 2014, l’attore ufficializza il fidanzamento con l’attrice di ‘Io, Loro e Lara’ e i due si sposano il 5 luglio dello stesso anno.

Hanno due bambini: il loro primogenito, Enea, nasce il 22 gennaio 2015, mentre l’8 luglio 2016 nasce il secondogenito, Pablo. E pensare che il loro amore è nato grazie a una… telefonata! E lo stesso Bocci a raccontare lo spassoso aneddoto nel salotto di Mara Venier. Nel corso degli anni Marco ha fatto credere a Laura che il primo approccio tra loro sia nato grazie a una chiamata partita accidentalmente dal telefono dell’attore. Da quel primo contatto ne sono poi seguiti molti altri e i due pian piano si sono innamorati.

Quello che però Bocci ha tenuto nascosto fino ad oggi è che quella telefonata non fu involontaria: l’attore chiamò di proposito la bellissima attrice toscana, spacciando il gesto come un incidente. Oggi i due hanno costruito una famiglia felice, vivono per scelta in un piccolo centro toscano e non potrebbero essere più appagati.

Ma solo lo scorso anno, la coppia ha dovuto affrontare una delle sfide più difficili della loro vita. Laura trovò il marito privo di conoscenza e chiamò immediatamente i soccorsi. L’attore si risveglierà solo dopo tre giorni, in ospedale. Bocci era stato colpito da un herpes, che, arrivato fino a contagiare il cervello, lo aveva condotto in coma per tre giorni. Un’esperienza terribile per entrambi e per tutti i loro cari, ma che fortunatamente ha avuto un risvolto positivo grazie alla prontezza dei medici nel capire la patologia che aveva colpito in maniera fulminea l’attore.

Marco Bocci è un uomo innamorato, con Laura Chiatti si sente realizzato grazie soprattutto alla fiducia riposta nella consorte: fiducia che nasce soprattutto da una qualità che caratterizza Laura, ovvero l’onestà, sfoderata anche spesso sui social, per controbattere alle cattiverie degli hater. Proprio della propensione a rivelare la reale opinione, in qualunque circostanza, Marco ne va molto fiero.