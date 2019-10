Maria De Filippi, curiosità sulla Regina di Mediaset: carriera, successi, matrimonio e figli

Tutti sappiamo che Maria De Filippi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico. Ma chi conosce davvero Maria De Filippi, quale è stata la sua vita prima di conoscere Maurizio Costanzo, quali le sue passioni ed i suoi segreti? Conosciamo meglio la celebre ideatrice e conduttrice di programmi Mediaset come Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e C’è Posta per te. Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre 1961, frequenta il liceo classico a Pavia e poi si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia e poi si specializza in scienza delle Finanze, tentando anche di entrare in magistratura.

Ad ogni modo comincia ad avvicinarsi al mondo della televisione intorno agli anni 90, poi nel 1992 inizia a lavorare per Canale 5 conducendo il programma pomeridiano Amici. È stato proprio grazie a questa sua esperienza che Maria De Filippi è riuscita a mettere in mostra le sue doti da conduttrice tanto che Mediaset decide di puntare su di lei affidandole diversi Format che sono divenuti poi da veri e propri successi. Tra questi non possiamo non citare Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island programma nato soltanto da qualche anno e che va in onda nel periodo estivo, dove coppie mettono a dura prova il loro amore e si fanno tentare da single.

Maria De Filippi, una vita di successi nel campo professionale e familiare

Ma non finiscono di certo qua i programmi di successo condotti da Maria De Filippi e tra questi annoveriamo anche tu Sì que vales e Amici di Maria De Filippi. Tanti sono stati negli anni anche i riconoscimenti ottenuti a cominciare dal telegatto per miglior Talk Show, trasmissione o come personaggio televisivo dell’anno ricevuto nel 1995. Nel 2011 invece riceve il premio speciale Arena di Verona al Wind Music Awards e nel 2012 vince anche numerosi premi regia televisiva. Poi è arrivata anche la conduzione del Festival di Sanremo.

Ma Maria non è soltanto questo, ma è anche proprietaria con RTI della società di produzione televisiva fascino PGT che produce praticamente tutte le trasmissioni che sono condotte da lei e da dal marito. Nel 2013 anche fondato la web tv Witty TV e ha preso parte a alcuni film come Natale sul Nilo nel 2002, Finalmente la felicità nel 2011 e la serie televisiva I Cesaroni. Dal punto di vista privato, Maria De Filippi ha sposato Maurizio Costanzo il 28 agosto 1995 e nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele un ragazzo che all’epoca aveva 10 anni e che presero poi in adozione nel 2004.