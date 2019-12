Michelle Hunziker e Antonella Clerici, Natale davvero con i fiocchi: la loro vita privata

Ci sono due donne dello spettacolo che trascorreranno un Natale davvero coi fiocchi. Michelle Hunziker e Antonella Clerici sono infatti in un momento molto felice della loro carriera e hanno una splendida famiglia con cui festeggiare. Le due bionde della tivù hanno lavorato sodo per arrivare a raggiungere i loro obiettivi lavorativi e adesso si godono il successo. La soubrette svizzera è tornata su Canale 5 con All Together Now, mentre la conduttrice lombarda- dopo un periodo di rapporti tesi con la Rai e mesi di assenza- è riapparsa al timone de Lo Zecchino d’oro ottenendo ottimi ascolti. Ma durante le vacanze tutte e due si dedicheranno solo ed esclusivamente ai loro affetti.

La Hunziker adora l’atmosfera natalizia, tanto da aver l’atto l’albero con le figlie già a novembre. “In Svizzera non c’è la tradizione di fare l’albero l’8 dicembre e io, anche se sono italiana a tutti gli effetti, voglio vivere il Natale il più possibile” ha affermato Michelle che poi ha fatto anche un augurio ai suoi fan: “Spero che tutti possano trovare, almeno in quelle giornate, un po’ di serenità.

Fuori c’è un mondo che non sta andando nella direzione giusta. Oltre alle catastrofi naturali, c’è rabbia, livore, violenza, delusione, li solo il Natale, con la sua magia, può rimediare al disincanto generale”. La showgirl si appresta, dunque, a cene e pranzi con i parenti del marito Tomaso in quel di Bergamo, mentre dopo Santo Stefano si dedicherà alla sua passione per lo sci in Alta Badia. Antonella, invece, festeggerà in Piemonte, dove ormai vive con il compagno Vittorio Garrone e probabilmente si concederà un viaggetto all’estero molto romantico, solo loro due. La presentatrice Rai arriva da un periodo non facile, ma è risalita in sella ed ora è di nuovo felice. “I cinesi dicono che ogni sette anni le persone rivoluzionano la propria vita.

In fondo ricominciare piace sempre. Perché dopo un po’ mi stufo di avere le cose facili. E poi sono un po’ come l’Araba fenice: quando sei convinto di avermi fatta fuori, io rinasco” ha spiegato la Clerici. Nel 2020 avrà quasi sicuramente Un programma in prima serata tutto suo, ma per ora il progetto è ancora top secret. Ad Arquata Scrivia vive immersa nella natura e con tanti animali. Un desiderio per lei sarebbe quello di occuparsi ancora di cucina, ma da casa sua. “Non ho mai nascosto che mi piacerebbe cucinare dalla mia casa nel bosco. Dopo che per tanti anni sono entrata nelle case degli italiani, vorrei portare loro da me. Ma non ho velleità. Mi piacerebbe fare i serali che ho in mente” ha dichiarato l’ex conduttrice de La prova del cuoco. Negli ultimi tempi si è anche mormorato che Antonella potrebbe riprendere a condurre la trasmissione che, al momento, è presentata da Elisa Isoardi. La Clerici, però, sembra aver voglia di novità e quasi sicuramente non accetterà di tornare in onda su Raiuno da lunedì a venerdì. La figlia Maelle è stata felicissima di averla tutta per sé. “Un giorno mi ha detto che era contenta che la Rai mi avesse lasciata a casa, così potevo stare di più con lei.

Mi ha fatto ridere per come l’ha detto e poi ha aggiunto che si augurava che anche l’anno prossimo fosse così, salvo poi dire che non pensava che sarebbe successo” ha raccontato Antonella. Intanto Michelle si gode Aurora, Sole e Celeste, ma la stampa rosa non si rassegna e continua a domandarle di quel quarto bebé che, magari, durante le festività, potrebbe decidere di mettere in cantiere. “Vedremo… ho già tre figlie meravigliose. Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va benissimo così.

L’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti” ha ammesso la Hunziker. Lei e Tomaso la scorsa estate sono stati visti battibeccare un po’ di volte al parco e in spiaggia. In realtà il loro rapporto va a gonfie vele. Antonella e Vittorio sono innamoratissimi e quasi ad un passo dalle nozze. Insomma, il Natale delle due bionde della tivù sarà senz’altro all’insegna dell’amore e della famiglia.