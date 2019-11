Oroscopo Branko Domani Domenica 3 Novembre 2019, previsioni tutti i segni

ARIETE 21 marze – 20 aprile Grazie al binomio favorevole Luna-Giove è il momento giusto per fare l’investimento che ti tenta da tempo, ricorda però di non partire a testa bassa, fatti seguire c consigliare da chi ne sa più di te. Anche le questioni di cuore trovano un terreno fertile. Nel weekend Venere positiva scatena la tua voglia di avventura. AMORE: al momento vi sembra di vivere una nuova luna di miele, è merito anche del passaggio nel vostro segno del pianeta Venere, che porta un pizzico di romanticismo in più nelle dinamiche sentimentali. LAVORO: il fatto d i avere tra le mani più di un affare da portare a termine potrebbe farvi entrare in confusione, rischiando di compromettere il buon esito dell’impresa. Le stelle vi consigliano di fare un lungo respiro e di non perdere la concentrazione… vedrete che tutto andrà per il meglio. SALUTE: anche la pelle a volte reclama più attenzioni, prendetevene cura con prodotti idratanti e con una dieta più salutare.

TORO 21 aprile – 20 maggio Puoi brindare c rallegrarti, sta per finire il tempo del nervosismo in casa e delle preoccupazioni per la salute di uno dei tuoi cari, con senso di sollievo c sorriso ritrovato. In ogni caso resti la beniamina di Saturno c Plutone, che ti rendono forte come una roccia. Da venerdì Venere è amica c solidale, fascino e femminilità sono esaltati. AMORE: chi ha una relazione stabile, ma poco coinvolgente, potrà riaccendere la scintilla dei sentimenti. I single in costante attesa dell’anima gemella avranno le giuste occasioni per conoscerla partecipando a eventi e feste oppure socializzando di più coi nuovi colleghi. LAVORO: soddisfazioni in ambito professionale per gran parte della settimana, grazie al vostro impegno e all’ottima angolazione di Giove e Venere. Possibili trasferte all’estero, che richiederanno maggiore fatica ma vi permetteranno di guadagnare di più. SALUTE: dopo varie giornate intense vi sentirete stremati, ma l’allegria e la positività non vi mancano.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno Non sci contenta di come vanno le cose tra te e il partner. Vorresti analizzare insieme la situazione per trovare il modo di aggiustare quello che non va, ma rimandi sempre al giorno dopo, in attesa della sua disponibilità che non si concretizza. Tutto bene invece in ambito lavorativo, dove possiedi l’arguzia di dare il giusto peso alle cose. AMORE: grande affinità emotiva con il partner, facilitata da Venere e Mercurio. Approfittatene per trascorrere una breve ma intensa fuga romantica. Le stelle sono di buon auspicio per i progetti di coppia, specie se dovete decidere la data del matrimonio. Single, dovete osare di più. LAVORO: un’idea geniale in campo creativo o artistico verrà premiata con un bonus monetario e molti complimenti. Le mansioni da svolgere sono molto impegnative e faticose, non solo in ufficio o in azienda, ma anche a casa. SALUTE: portare avanti le vostre passioni è utile anche per rafforzare lo stato di benessere psicofìsico.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio Con il suo movimento ondulatorio, la forte emotività ti fa oscillare in bilico tra alti c bassi, più bassi che alti. La voglia di mandare a quel paese tutto c tutti può diventare prepotente, per fortuna all’ultimo riesci a ragionare c fermarti. Invece di masticare amaro su torti supposti o subiti, datti da fare, rinnova comportamenti c abitudini. AMORE: vi sembra di essere sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner e questo vi porta a fare grandi progetti per il futuro. Per alcuni di voi potrebbe trattarsi di iniziare un periodo di convivenza, per altri già si sente nell’aria il profumo di fiori d’arancio. LAVORO: cercare di avere sempre il controllo su tutto quello che accade in ufficio potrebbe rivelarsi, oltre che piuttosto complicato, anche controproducente per la vostra creatività. Concentratevi piuttosto su quello che sapete fare meglio e lasciate ad altri il peso dell’organizzazione. SALUTE: fate più attenzione alla schiena, soprattutto quando vi capita di sollevare pesi.

LEONE 23 luglio – 23 agosto Forse non lo pensi ma ti comporti come se avessi il diritto di manipolare chi ti vuole bene: non sono marionette. Non puoi pretendere di decidere solo tu su questioni che riguardano partner, figli, famiglia. Se stai pensando a un salto di qualità in carriera, prepara il tuo piano d’attacco ma aspetta ad agire: il Sole è critico. AMORE: occupatevi della vostra storia d’amore e della famiglia. È giunto il momento di dire sì alla chiarezza: parlate in maniera sobria e cominciate ad ascoltare anche gli altri. Se siete single, cercate nuove amicizie. Se sono rose, fioriranno. LAVORO: un’occasione professionale va colta al volo perché difficilmente si ripresenterà lungo la strada. Siete ricchi di creatività e potete affrontare un nuovo impegno. Cercate sostegno nelle amicizie e nelle persone che spesso sottovalutate. SALUTE: evitate di sottoporre il vostro fisico a sforzi eccessivi, ne potrebbe risentire il vostro benessere.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre Se ritieni che lui non soddisfi le tue esigenze prova a negoziare invece di chiuderti a riccio. Avrai anche ragione sulle questioni di fondo, ma quando si ama si ottiene il massimo chiedendo con dolcezza. Rispetta le sue convinzioni, ma fàgli capire che deve fare altrettanto con le tue e che questo è un segno di forza, non di debolezza. AMORE: siete consapevoli che molte cose stanno cambiando, sia dentro sia fuori di voi. È il momento giusto per dedicarvi al vostro partner. Ricordate che l’amore è una farfalla dalle ali colorate che vola leggera e non conosce pensieri. LAVORÒ: prendete le cose per il verso giusto, anche perché tutto quello che fate sul posto di lavoro è subordinato alle scelte degli altri. State attenti al comportamento di un collega per una collaborazione senza complicanze. Non ascoltate chi vi invita a cedere. SALUTE: evitate di sovraffaticare il fisico e la mente, il raffreddore potrebbe essere in agguato.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre Allegria c calde emozioni sono il regalo di Giove positivo a Marte. L’unione con il tuo uomo ritrova le motivazioni più autentiche, l’incanto c gli slanci degli inizi. Per arrivare dove vuoi, preparati a sacrificare tempo c divertimenti. Ti sorprenderà trovare la strada spianata c gente pronta ad aiutarti senza che tu fàccia sforzi particolari. AMORE: Venere è entrata nel segno e finalmente, dopo un lungo periodo di crisi, è tempo di recuperare il tempo perduto con il vostro partner. LAVORO: grosse novità sono in arrivo. Le scelte professionali che avete fatto durante l’anno stanno finalmente per produrre i loro frutti, ma per coglierli dovrete fare qualche rinuncia. Non sarà così difficile, perché ciò che vi aspetta è grande e importante. Ne vale la pena. SALUTE: La salute è abbastanza buona, ma qualche problema digestivo potrebbe rovinare la vostra quiete. Mangiate dunque cibi più salutari e ricchi di fibre per ritornare al più presto a sentirvi in forma.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre Sei convinta che la coppia non debba vivere sotto una campana di vetro, ma ha senso provocare l’amato bene a bella posta c farlo ingelosire solo per rendere più elettrizzante l’atmosfera tra voi? Venere, Mercurio c il Sole nel tuo segno risvegliano le tue potenzialità: sai cogliere l’attimo per concludere a tuo favore ciò che ti sta a cuore. AMORE: il segreto della vostra unione felice sta soprattutto nella sincerità. Sapete di poter parlare al vostro partner di qualsiasi cosa e questo vi rende una coppia solida e affiatata anche agli occhi del resto del mondo. Per i cuori solitari, invece, sono in arrivo flirt emozionanti. LAVORO: malgrado qualche intoppo da mettere in conto, non fate che collezionare un successo professionale dopo l’altro. Il merito è in gran parte della vostra proverbiale tenacia, che vi spinge a perseverare anche quando gli altri invece sono pronti a mollare. SALUTE: avete bisogno delle giuste ore di riposo notturno per essere carichi.

SAGITTARIO 23 novembre -21 dicembre Venere positiva accende l’amore c colora le tue manifestazioni di grande tenerezza. Capirti con chi ami è naturale, l’intesa reciproca moltiplica slanci e carincric che scambiate tra voi arricchiscono il rapporto. La presenza di Giove c garanzia di una forma smagliante, jogging, palestra, cavallo, ecco gli sport consigliati dalle stelle. AMORE: non date mai per scontata la persona che avete accanto. Apprezzate anche i piccoli gesti che fa per voi, vivete a pieno la quotidianità. Single, per voi le frecce di Cupido si faranno attendere ancora un po’, ma il futuro vi riserva grandi sorprese. Abbiate pazienza. LAVORO: le difficoltà non mancano, ma gli ostacoli più ardui da superare sono quelli nella vostra testa. Se siete in cerca d’occupazione, provate ad allargare il vostro raggio d’azione: siate creativi anche in questo, gli sforzi verranno ripagati. SALUTE: la stanchezza comincia a diminuire e finalmente vi sentite di nuovo in forma.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio I consensi che ricevi sono uno stimolo per fare sempre meglio, tuttavia fai bene a restare con i piedi per terra e a mantenere alta la convinzione delle tue azioni, finché tu stessa stabilisci che hai dato il massimo. Se hai in corso una trattativa per un posto nuovo, una start-up, aprire un’attività in proprio è il momento di spingere. AMORE: non abbiate timore di fare il primo passo se nutrite una simpatia per qualcuno. Forse quella persona sta aspettando proprio voi! Chi invece vive in una relazione stabile potrebbe provare a inventarsi qualcosa per ravvivare il rapporto. LAVORO: un po’ di stanchezza, che vi trascinate dalle scorse settimane, non vi impedirà di svolgere in maniera ottimale i vostri compiti in ufficio. Avrà invece maggiore energia chi lavora a contatto con la gente. SALUTE: prendetevi cura di voi stessi e della vostra salute con alcuni accorgimenti per proteggervi dal. freddo autunnale.

ACQUARIO 21 gennaio -19 febbraio Urano ti costringe a una grande trasformazione interiore e ti chiedi costantemente cosa puoi c vuoi cambiare della tua vita. Il risultato è che nel tuo cuore ce un’ombra, un sentimento d’insoddisfazione c di conflitto. Malgrado il tuo impegno, non ti senti stimata quanto vali. Le cose migliorano, anche se lentamente, abbi fede.AMORE: I intesa con il partner è perfetta e la vostra capacità di donare intensifica la complicità anche nelle semplici cose della vita quotidiana. Potrebbe essere in arrivo una gradita sorpresa da parte di un parente. I single rafforzano i loro ideali di libertà e autonomia. LAVORO: la diplomazia necessaria per interagire con colleghi e soci è garantita dalla presenza di Mercurio. Le giornate sono impegnative, ma vi permettono di ottenere risultati interessanti e convenienti sul fronte finanziario. SALUTE: se vi impegnate in palestra, potrete ottenere una tempra robusta e un fisico atletico e seducente.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo E la qualità del tempo che passate assieme a rendere importante il rapporto, perciò non storcere il naso se lui esce ogni tanto con gli amici: invece di accusarlo di trascurarti, esci anche tu, va’ al cinema, coltiva un interesse tutto tuo. Con Giove c Venere nemici le iniziative che ti stanno a cuore sono in stallo: tu non mollare! AMORE: si avvicinano tempi difficili dal punto di vista sentimentale. Se non ve ne va bene una e pensate di non riuscire a trovare la persona giusta, forse è perché non sapete attendere il momento opportuno per innamorarvi. LAVORO: novità in arrivo per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Nei prossimi giorni le soddisfazioni potrebbero arrivare e ripagarvi di ciò che avete seminato negli scorsi mesi. SALUTE: vi sentite sottotono, quindi approfittatene per prendervi qualche giorno di pausa e concedervi una vacanza di bassa stagione. Anche il vostro benessere fisico ne trarrà giovamento.