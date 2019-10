Romina Power dolore sul palco: incidente mentre si esibisce con Albano

Nel corso delle ultime ore è stata diffusa una nuova notizia che riguarda Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi ha avuto un incidente sul palco che gli ha causato un forte dolore. Quanto accado l’avrebbe costretta a stare sulla sedia a rotelle? A documentare il tutto è stata la figlia Romina Jr, la qual ha pubblicato diversi video sui social. Ecco cosa sta succedendo.

Romina Power in giro per il mondo con Albano

Sono sempre di più gli eventi che vedono Romina Power e Albano insieme in giro per il mondo. La presenza della figlia sul palco ha permesso ai fan della coppia di scoprire da vicino cosa succede alla coppia dietro le quinte, ad esempio.

Romina Jr, infatti, da brava influencer qual è sta documentando ogni momento del tour che la vede impegnata insieme ai genitori ma nelle vesti di corista facendo così anche il suo esordio in qualità di cantante mostrando un grandissimo talento.

Romina Power dolore sul palco

I concerti che stanno tenendo in queste settimane stanno mettendo a dura prova sia Albano che Romina. Non si tratta solo dei continui viaggi a cui la coppia si sottopone, ma anche ad alcuni incidenti che capitano sul palcoscenico.

Come abbiamo spiegato all’inizio del nostro articolo, Romina Power avrebbe avuto un incidente che le ha provocato un forte dolore mentre si trovava sul palco. Dopo l’accaduto, il tempestivo intervento dello staff medico ha fatto si che Romina non avesse altre e peggiori conseguenze ma adesso ecco che si trova costretta a fare i conti con alcune differenze. Come mostrano i video pubblicati dalla figlia Romina Jr, la Power al momento non è in grado di camminare bene tanto da essere costretta a muoversi nei teatri con il supporto di una sedia rotelle elettrica, almeno dal camerino al palco.

Cos’è successo a Romina Power?

Cosa sia successo in realtà a Romina Power non è ancora stato spiegato, ma pare che sia stato un semplice inconveniente da lavoro il quale l’avrebbe costretta ad allontanarsi qualche minuto per poter riposare il ginocchio.

La tournée di Albano e Romina, nonostante l’incidente della cantante americana, non si ferma ma continua come da programma. A documentare il tutto, come sta accadendo in queste settimane, sarà sempre la figlia minore di Albano e Romina, la quale sta costruendo la sua carriera da influencer sui social incrementando in modo considerevole la sua notorietà grazie all’aiuto di mamma e papà.