Albano Carrisi nella vergogna per via della pensione, l’attacco di Biagio D’Anelli

Albano Carrisi si trova nuovamente nel mirino della bufera per via di quelle che sono state le dichiarazioni che il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato sul suo futuro qualora un giorno dovesse vivere solo con il mantenimento della sua pensione. A puntare il dito contro il cantante è stato l’opinionista di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli.

Albano Carrisi, la crisi economica

Nel corso di queste settimane, in diverse occasioni, Albani Carrisi ha avuto modo di parlare con i giornali di quella che è la crisi economica che ha colpito la nostra nazione durante la pandemia da Coronavirus.

Non a caso, attualmente Albano Carrisi al momento è fermo da un punto di vista musicale, considerando che i suoi concerti sono stati posticipati a chissà quando lui e Romina Power potranno tornare sul palcoscenico.

Le preoccupazioni di Albano, non a caso, si concentra anche si quelle che sono le attività satellite alla tenuta di Cellino San Marco che il Coronavirus ha messo comunque in difficoltà in attesa che le cose si sistemino. Ma il tutto non finisce qui.

Albano Carrisi nella vergogna

Ricordiamo che Albano Carrisi parlando della sua situazione economica, qualora dovesse vivere solo con l’incentivo economico della sua pensione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. L’assegno della mia pensione ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

Quanto detto è stato sufficiente per scatenare anche l’opinionista di Barbara D’Urso, ed ex del Grande Fratello, ovvero Biagio D’Anelli.

“Si deve vergognare”

Le dichiarazioni rilasciate da Albano Carrisi hanno fatto infuriare il mondo del web che hanno subito commentato in modo negativo il commento del cantante di Cellino San Marco, dato che comunque sia esistono pensioni più basse che permettono ai contribuenti di condurre una vita dignitosa.

In pare le dichiarazioni di Albano sono state anche fraintese, dato che comunque sia il lavoro che ha scelto di fare nel suo percorso di vita gli ha permesso di vivere con ciò che più amava, la musica.

A ogni modo, quanto detto è stato sufficiente a scatenare la reazione di Biagio D’Anelli che nel suo profilo Instagram scrive: “Al Bano (1470 euro di pensione) rompe le p***e, mia nonna Teresa (400 euro di pensione) contenta di vivere e ci faceva pure i regali. Ti voglio bene nonna”.